Der defensive Mittelfeldspieler Daniel Wehrle (links) hat sich im Training am Sprunggelenk verletzt. Nicht nur der Sechser verpasst das letzte Rundenspiel der Nullachter.

Sicher ist – es gibt eine After-Match-Party. Zur guten Stimmung will der FC 08 Villingen zuvor (Samstag, 15.30 Uhr) mit einem Heimsieg im letzten Saisonspiel gegen Absteiger 1. FC Bruchsal beitragen.















Klar, dass auf dem Rasen – und auch bei der anschließenden Sause im Friedengrund ­– Torjäger Ibrahima Diakité nach seiner Vertragsverlängerung im Mittelpunkt stehen sollte. Der Franzose wollte sein Trefferkonto – in 19 Spielen hat er bereis 14 Tore bejubelt – gegen den Tabellenachtzehnten gerne erhöhen. Doch daraus wird eher nichts. "Seine Kapselverletzung lässt wohl einen Einsatz nicht zu", hadert Coach Marcel Yahyaijan nicht nur deshalb mit seinen personellen Möglichkeiten.

Das letzte Aufgebot

Zudem hat sich Sechser Daniel Wehrle im Training am Sprunggelenk verletzt, muss am letzten Spieltag der langen Runde 2021/22 passen. Klar sei zudem, dass der Klassenerhalt der Verbandsliga-U21 am Wochenende Priorität habe. "Darauf liegt unser Fokus", stellt Marcel Yahyaijan klar. Immerhin würden Leon Albrecht und Kamran Yahyaijan gegen den Absteiger aus Bruchsal wieder zur Verfügung stehen. "Sie haben aber sicher noch keine Luft für 90 Minuten, werden aber wohl ins kalte Wasser geworfen", gibt der 29-Jährige preis. Sicher sei, dass Torwarttrainer Toni de Pascalis wieder auf der Bank sitzen wird. Vielleicht neben dem Chefcoach? "Ich habe zumindest noch einen Spielerpass, am Donnerstag hatte ich ja noch keine elf Mann für das letzte Spiel, das wir natürlich trotzdem gewinnen wollen, zusammen", sagt und lacht der frühere Stürmer.

Wer holt die interne Kanone?

Apropos Angriff – möglich ist, dass Erich Sautner an vorderster Front aufläuft. Der 31-Jährige hat bisher zwölf Tore erzielt, könnte also mit zwei Treffern gegen die defensivschwachen Gäste (87 Gegentore) noch in Sachen interne 08-Kanone mit Ibrahima Diakité gleichziehen. Es sei aber keine besondere Auszeichnung für den besten Villinger Torschützen der Runde vorgesehen. "Bisher zumindest", lacht der Übungsleiter. Zudem könne auch Tevfik Ceylan einen noch offensiveren Part einnehmen. Wichtig für Coach Marcel Yahyaijan ist aber, dass seine Schützlinge am 38. Spieltag den guten vierten Platz verteidigen. Göppingen hat nur einen Punkt Rückstand auf die Nullachter. "Das wird aber gegen Bruchsal aufgrund der personellen Situation nicht einfach", will sich der Coach dennoch mit drei Punkten und einer "guten Leistung" von den Fans in die verdiente Sommerpause verabschieden.

Abschiede und Neue

Stichwort Abschied: Lhadji Badiane, Mathias Heiligenstein und Co. werden am Samstag das letzte Mal im Villinger Kader stehen, danach neue Wege einschlagen.­ "Wir werden sie intern verabschieden", verweist Marcel Yahyaijan auch auf die Ehrungen vor dem Spiel für die U17 und die U19, die in die Oberligen aufsteigen. In Sachen Kader für die kommende Runde 2022/23 wird es übrigens weitere Veränderungen geben. Zeitnah soll die Verpflichtung von einem Stürmer und einem Sechser – beide junge Spieler eines Oberliga-Kontrahenten – unter Dach und Fach sein, zudem wird wohl Dominik Effinger – der Torjäger des Bezirksligisten FC Bräunlingen – versuchen, sich über die U21 für die Oberliga-Mannschaft anzubieten. Samet Yilmaz hätte für die U21 zugesagt. Der Torjäger der A-Junioren hat aber auch bei anderen Vereinen für Aufmerksamkeit gesorgt.

Die After-Match-Party

Der FC 08 Villingen feiert zum Saisonabschluss mit seinen Fans also eine After-Match-Party. Diese steigt am Samstag nach dem letzten Oberliga-Heimspiel gegen den 1. FC Bruchsal in der MS Technologie-Arena. "Wir möchten uns nach der für alle schwierigen Corona-Phase bei unseren Fans, Anhängern und Sponsoren für die Treue bedanken", betont 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan. Nach dem Spiel gibt es Freibier, eine Longdrink-Bar, musikalische Umrahmung durch DJ Blessi sowie eine Los-Tombola, bei der es zahlreiche Fanartikel des FC 08 zu gewinnen gibt.

