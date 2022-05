1 Torjäger Ibrahima Diakité (rechts) fühlt sich beim FC 08 Villingen wohl und bleibt auch in der kommenden Saison. Foto: Marc Eich

Wie erwartet hat 08-Torjäger Ibrahima Diakité seinen Vertrag in Villingen für die kommende Oberliga-Saison verlängert.















Link kopiert

Der 25-jährige Franzose hat in der Rückrunde bereits 14 Treffer erzielt und ist damit auch aktuell der beste Torschütze der Nullachter.

"Für Ibrahima war lange unklar, ob er weiterhin aus Mulhouse zu uns pendeln möchte, oder nach Villingen zieht. Dazu hat er noch einige Anfragen von höherklassigen Vereinen bekommen. Deshalb hat sich die finale Vertragsunterzeichnung noch etwas verzögert", erklärt 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Stürmer freut sich auf die weitere Saison in Villingen

Ibrahima Diakité erklärt: "Ich freue mich sehr, dass ich nun sowohl privat als auch sportlich Klarheit habe und bin davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich fühle mich sowohl mit dem Trainerteam, der Mannschaft als auch im Umfeld in Villingen sehr wohl und bin jetzt schon heiß auf die neue Saison." Er wird weiter in Muhlhouse wohnen bleiben und pendeln.

"Er ist von seiner Antrittsschnelligkeit in der Oberliga herausragend"

"Sowohl Ibrahima als auch wir waren positiv überrascht, wie gut er letztlich bei uns eingeschlagen hat. Zumal wir ihn in der Winterpause erst mal nur mit Videomaterial scouten konnten, bevor wir ihn von Frankreich nach Villingen geholt haben. Sein Torriecher war aber sofort zu erkennen", berichtet 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan. Doch nicht nur die Treffsicherheit von Ibrahima Diakité hat die FC 08-Verwantwortlichen überzeugt. "Er ist natürlich von seiner Antrittsschnelligkeit her in der Oberliga herausragend. Und wir haben es auch geschafft, diese Stärke mit unserer Spielweise in Tore umzumünzen", zeigt es Marcel Yahyaijan auf, dass das schnelle Umschaltspiel der Schwarz-Weißen dem französischen Stürmer liegt.

Körperlich möchte Ibrahima Diakité noch zulegen

Dennoch will Marcel Yahyaijan weiter intensiv mit Ibrahima Diakité arbeiten. "Gerade im körperlichen Bereich hat Ibra noch Luft nach oben. Als Stürmer muss er auch Bälle mit dem Rücken zum gegnerischen Tor festmachen. Wir haben ihm aber aufgezeigt, dass wir weiter mit ihm arbeiten und ihn noch besser machen wollen", freut sich Marcel Yahyaijan auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem Torjäger.

0