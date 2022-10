1 Georgios Pintidis (rechts) – hier gegen Sonnenhof-Akteur Fabian Benko – war wieder fit, stand gleich in der Startelf des FC 08. Foto: Eibner, Baur

Der FC 08 Villingen schnupperte am Samstag in der "WIRmachenDRUCK Arena" an einem Coup, doch am Ende bejubelte Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach einen 2:0 (1:0)-Heimsieg.















Während die Nullachter nach dem siebten Spiel ohne Sieg – wie übrigens auch die Schwenninger Wild Wings – nun im kommenden Heimspiel gegen Ravensburg gehörig unter Zugzwang stehen, haben die Großaspacher ihren Status als derzeit beste Heimmannschaft der Oberliga untermauert.

Das Vorspiel

"Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir in Großaspach nicht den ganz großen Druck haben", schob 08-Coach Marcel Yahyaijan dem Tabellenzweiten im Vorfeld klar die Favoritenrolle zu. "Wir werden uns von der Situation in Villingen nicht blenden lassen. Der FC 08 besitzt immer noch in Sachen Qualität ein Team, das in der Oberliga jede Mannschaft bezwingen kann", unterschätzte SG-Trainer Evangelos "Laki" Sbonias die Villinger nicht.

Die Personalien

Marcel Yahyaijan, dessen komplette Mannschaft am Freitagabend den gelungenen Sponsorenabend bereicherte, hatte seine Startelf im Vergleich zum enttäuschenden 0:2 gegen den SV Oberachern auf vier Positionen umgebaut. Kapitän Dragan Ovuka und Georgios Pintidis waren wieder fit, zudem bekamen Frederick Bruno und Mokhtar Boulachab vom Villinger Trainer das Vertrauen. Ryan Hertrich, Matthias Stüber, Maxime Foulon und Tevfik Ceylan saßen dafür zunächst auf der Bank. Bei Sonnenhof fehlte Mittelfeldstratege Manuel Konrad.

Die erste Halbzeit

Wer vorne steht, der hat auch oft das Glück auf seiner Seite, Teams in Ergebniskrisen klebt dagegen das Pech an den Kickstiefeln. So war es auf jeden Fall bei angenehmen 23 Grad in der Anfangsphase. Der Villinger Nico Tadic (5.) wurde in einer aussichtsreichen Aktion unsanft gestoppt, doch der Pfiff von Referee Jochen Rottner blieb aus. Auf der anderen Seite markierte Nico Engel (8.) nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß aus abseitsverdächtiger Position eiskalt die Sonnenhof-Führung. In der Folge bestimmte Großaspach das Spiel, doch die umgebaute 08-Defensive stand stabil. In der Offensive taten sich Ibrahima Diakité und Co. aber schwer. Kein Wunder, hatte die SG in den sechs Heimspielen zuvor nur einen Gegentreffer zugelassen. Dass dies auch am starken Sonnenhof-Keeper Max Reule liegt, musste der in die Tiefe geschickte Diakité (31.) anerkennen.

Die zweite Halbzeit

Ohne personelle Veränderungen gingen beide Teams in die zweiten 45 Minuten. Dies änderte sich sieben Zeigerumdrehungen später: Tevfik Ceylan und Gabriel Cristilli sollten das Villinger Angriffsspiel beleben. Nach 60 Minuten hatte SG-Torjäger Dominik Salz das 2:0 auf dem Fuß, doch der Torjäger muss weiter auf seinen fünften Saisontreffer warten. Danach scheiterte Ceylan (66.) am aufmerksamen Reule. Wenig später zog Marcel Yahyaijan mit Maxime Foulon und Ryan Hertrich seine letzten Karten. Es ging nun hin und her: Villingen wollte den Ausgleich, Großaspach vergab durch den eingewechselten Benedict dos Santos (73.) die (Vor)Entscheidung. Drei Minuten vor dem Ende machte aber Sasha Diakiese per Abstauber mit dem 2:0 alles klar. Die Enttäuschung bei den Nullachtern war um 15:57 Uhr groß. Ordentliche Villinger hatten sich gegen sehr effiziente Großaspacher wieder einmal nicht belohnen können.

Die schnellen Stimmen

08-Coach Marcel Yahyaijan sagte kurz nach dem Spiel: »In der Summe hat Großaspach verdient gewonnen. Es war aber - vor allem in der zweiten Hälfte - ein couragierter Auftritt. Doch ganz vorne waren wir zu ungefährlich. Natürlich ist das kommende Spiel gegen Ravensburg sehr wichtig.« »Das war insgesamt ein verdienter Sieg. Für mein Team gibt es wieder ein großes Kompliment für das Spiel gegen den Ball«, meinte SG-Trainer Evangelos »Laki« Sbonias.

Die Statistik

SG Sonnenhof Großaspach: Reule - Mohr, Manduzio, Celiktas, Frölich - Benko (83. Scintu), Wöhrle, Sahiti (60. Santos), Kutlu (90. Häußermann) - Engel (70. Diakiese), Salz.

FC 08 Villingen: Klose - Bruno, Ovuka, Zölle, Tadic – Brändle, Busam (52. Ceylan), Pintidis, Albrecht (67. Foulon), Boulachab (52. Cristilli) – Diakite.

Tore: 1:0 Engel (8.), 2:0 Diakiese (87.). Schiedsrichter: Jochen Rottner (Poppenweiler). Gelbe Karten: Sahiti, Kutlu, Salz/Brändle.