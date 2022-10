1 Einfach mal durchpusten: Nico Tadic und Co. fahren ohne großen Druck zum Tabellenzweiten aus Großaspach. Foto: Marc Eich

Beendet der FC 08 Villingen ausgerechnet bei Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach am Samstag (14 Uhr) die Krise? In der "WIRmachenDRUCK Arena" sind die Nullachter der Außenseiter. Ein gutes Omen?















"Vielleicht ist es ein Vorteil, dass wir in Großaspach nicht den ganz großen Druck haben", schiebt 08-Coach Marcel Yahyaijan dem Tabellenzweiten klar die Favoritenrolle zu. Großaspach sei – neben den Stuttgarter Kickers – der einzige Oberligist, der unter komplett professionellen Bedingungen arbeite. "Dies zeigt sich ja auch an der Tabelle."

Das Ziel: Belohnung

Klar, auch der 30-Jährige weiß, dass die Negativserie von sechs Spielen ohne Sieg ein großes Thema in der Doppelstadt ist. Man dürfe aber nicht nur die blanken Ergebnisse betrachten. "Die letzten Auswärtsspiele in Reutlingen (1:1) und Rielasingen (1:1) waren ja gut", sieht Marcel Yahyaijan seine Elf auch beim Aufstiegsaspiranten aus Großaspach nicht als chancenlos an. "Wir wollen ein gutes Spiel abliefern", sei dies die Voraussetzung für eine Belohnung in Form von Bonuspunkten.

Die Personalien

Gut möglich, dass es im Vergleich zum jüngsten 0:2 im Heimspiel gegen den SV Oberachern in Sachen Startelf Veränderungen gibt. "Dragan Ovuka und Georgios Pintidis sind wieder einsatzbereit", freut sich der 08-Trainer, dass die beiden Leistungsträger am Mittwochabend das interne Testspiel ("Die Mannschaft, die überwiegend aus den Oberliga-Akteuren bestand, hat mit 3:1 gewonnen") bestreiten konnten. Auch Frederick Bruno sei wieder eine Option. "Und Tim Zölle und Gabriel Cristilli haben es zuletzt gut gemacht", ist Marcel Yahyaijan froh, dass er nun wieder mehr personelle Möglichkeiten hat.

Eine Heimmacht

"Großaspach ist nicht nur erfahren und abgezockt, sondern auch körperlich sehr stark", stellt Marcel Yahyaijan zudem die Effizienz der Großaspacher heraus. In der Tat: 9:1 Tore lautet die Bilanz nach sechs Heimspielen, was für 16 Punkte – und Rang 1 – in der Heimtabelle reichte. Sonnenhof könne sich zudem auf Spieler Maximilian Reule (Torwart), Manuel Konrad (Mittelfeld) oder Dominik Salz (Sturm) stets verlassen. Solche Führungsspieler würden in entscheidenden Momenten oft den Unterschied ausmachen.

Jonas Busam glaubt an die Wende

Einer, der bei den Nullachtern Verantwortung übernimmt, ist Jonas Busam. "Uns bleibt nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Wir fahren nach Großaspach und wollen dort gewinnen. Ich finde, dass in der Liga jedes Team jeden Gegner schlagen kann", glaubt der Defensivmann, der die Nullachter beim 0:2 gegen Oberachern in der zweiten Halbzeit als Kapitän aufs Feld führte, an eine baldige Wende.

Evangelos "Laki" Sbonias wundert sich

"Wir werden uns von der Situation in Villingen nicht blenden lassen. Der FC 08 besitzt immer noch in Sachen Qualität ein Team, das in der Oberliga jede Mannschaft bezwingen kann", unterschätzt SG-Trainer Evangelos "Laki" Sbonias die Villinger nicht. Für den Sonnenhof-Coach ist es eine sehr große Überraschung, dass die Nullachter nach 13 Spieltagen nur den 13. Rang belegen. "Vor der Saison waren die Villinger – neben den Kickers – für mich der große Meisterschaftsfavorit", weiß der 40-Jährige aber, "dass wir natürlich am Samstag gewinnen müssen, wollen wir danach im Spitzenspiel gegen die Stuttgarter Kickers eine gute Ausgangslage haben". Die Degerlocher würden jedoch fast in einer anderen Liga spielen. "Das ist eine gewachsene und eingespielte Mannschaft, die vor der Runde noch einmal qualitativ verstärkt wurde", will Sbonias die Kickers aber möglichst lange noch "etwas ärgern". In Sachen Kader sei am Samstag – bis auf die langzeitverletzten Spieler – alles an Bord.

Das Saisonziel

Benedikt Röcker, der Sportliche Leiter der SG Sonnenhof, sagte kurz vor dem Rundenstart: "Für mich sind die Stuttgarter Kickers der klare Topfavorit. Dahinter wird es im Kampf um Platz zwei richtig spannend. Der 1. CfR Pforzheim und der FC 08 Villingen – auch der FSV 08 Bissingen und der 1. Göppinger SV mit seinem Königstransfer Mijo Tunjic – sind im Rennen um die vorderen Ränge dabei. Wir selbst wollen uns natürlich auch vorne festbeißen, aber man darf nicht vergessen, dass wir nach dem Abstieg kadertechnisch praktisch bei Null beginnen mussten."

Das Skandalspiel

Selten rutschte der FC Villingen so in die negativen Schlagzeilen wie in der Saison 2008/09 wegen Vorkommnissen nach der Heimpartie gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Das Team von Trainer Reiner Scheu hatte das Spitzenspiel mit 1:0 gewonnen und wurde anschließend von 1400 begeisterten Zuschauer mit stehenden Ovationen gefeiert. Derweil brannten bei Gästekeeper Milan Jurkovic die Sicherungen durch. Er ging auf 08-Akteur Elefterios Avraam los. Beim anschließenden Handgemenge kam es zu unübersichtlichen Szenen, die gegenseitige Beschuldigungen und sogar Anzeigen wegen Körperverletzung gegen einen 08-Betreuer nach sich zogen. Ebenso musste dem Großaspacher Trainer Thomas Letsch zwei Tage später in einer Notoperation die Milz entfernt werden. Als Folge der Tumulte, wie Sonnenhof Großaspach behauptete. Der Vorfall kochte hoch bis zur Meldung in der Bildzeitung, kratzte vor allem im Stuttgarter Raum arg am Ruf des FC 08. Doch weder die ermittelnde Staatsanwaltschaft noch das WFV-Sportgericht sprachen irgendwelche Strafen gegen die Nullachter aus. Bei Großaspach bekamen gleich vier Akteure zum Teil mehrmonatige Sperren aufgebrummt. Wichtiger war jedoch, dass SG-Trainer Thomas Letsch vier Wochen nach seiner OP wieder seinem Lehrerberuf und Trainerjob nachgehen konnte. Zumindest seiner Karriere als Trainer schadeten die Ereignisse in Villingen überhaupt nicht. Der 54-Jährige war Coach beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim, löste dann beim Bundesligisten VfL Bochum im September Thomas Reis auf dem Chefsessel ab.