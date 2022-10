1 Enttäuschung pur bei den Nullachtern nach dem 0:2 gegen den SV Oberachern. Foto: Marc Eich

So ist der FC 08 Villingen ein Abstiegskandidat! Harmlose Nullachter enttäuschten am Samstag beim 0:2 (0:0) im Südbaden-Derby gegen den SV Oberachern auf ganzer Linie. Nach nun 29 Tagen ohne Sieg muss sich Coach Marcel Yahyaijan schnellstens etwas einfallen lassen.















Link kopiert

"Wir müssen von der ersten Minute an auch mental voll da sein", erwartete 08-Coach Marcel Yahyaijan in diesem "brisanten" Lokalkampf sehr aggressive und bissige Ortenauer. "In Villingen stotterte zuletzt etwas der Motor. Doch der FC 08 kann es immer noch in die Top 3 schaffen", gab SVO-Trainer Fabian Himmel vor dem Anpfiff durch Philipp Schlegel sein Ziel preis.

Die Personalien

Yahyaijan veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:1 beim SSV Reutlingen auf drei Positionen. Es war keine Überraschung, dass nach zuletzt guten Leistungen Ryan Hertrich und Matthias Stüber gegen den SBFV-Pokalsieger von Beginn an ran durften. Der angeschlagene Kapitän Dragan Ovuka und Ergi Alihoxha saßen auf der Bank, Georgios Pintidis musste ganz passen. Mokhtar Boulachab, dessen Sperre vom Holzhausen-Spiel abgelaufen war, musste noch auf sein Comeback warten. Für Ovuka bekam Tim Zölle eine Chance.

Die erste Halbzeit

Vor 600 Zuschauern sollte es in der Offensive das Dreieck Leon Albrecht, Maxime Foulon und Ibrahima Diakité richten. Doch Akzente setzten zunächst nur die Defensivreihen beider Teams – oft war dies aufgrund zahlreicher Abspielfehler und technischer Probleme aber auch kein Hexenwerk. Erst nach 30 Minuten musste so SVO-Goalie Mark Redl nach einem Schuss von Nico Tadic erstmals eingreifen. Insgesamt war aber Oberachern nicht nur aufgrund von 6:1 Ecken in der erste Hälfte torgefährlicher. So rettete Tim Zölle (35.) spektakulär im letzten Moment vor Nico Huber. Kurz vor der Pause musste 08-Torwart Dennis Klose gegen Marin Stefotic in einem schwachen und tempoarmen Oberliga-Spiel noch sein Können zeigen.

Die zweite Halbzeit

Mokhtar Boulachab ersetzte in den zweiten 45 Minuten den unauffälligen Tevfik Ceylan. War der gute Versuch von Nico Tadic (48.) die Initialzündung? Zumindest wirkten die Nullachter nun etwas bissiger. Die nächste Möglichkeit hatte aber SVO-Torjäger Nico Huber (58.). Eine Minute später lagen drei Villinger im eigenen Strafraum enttäuscht auf dem Boden, wenige Meter daneben bejubelte Mehmet Güzelcoban die insgesamt verdiente Gästeführung. Die Nummer 6 aus Oberachern hatte aus 19 Metern per Flachschuss eingenetzt. Der 08-Trainer reagierte, brachte Yannick Spät und Gabriel Cristilli nach 62 Minuten für die schwachen Ibrahima Diakité und Ryan Hertrich. Trotz einer Foulon-Chance (77.) sieht echtes Aufbäumen anders aus. Oberachern machte durch den eingewechselten Jonas Knobelspies (85.) den Dreier perfekt. Um 15.52 Uhr war damit klar – der FC 08 steckt nun nicht nur in einer Ergebniskrise.

Die schnellen Trainerstimmen

Marcel Yahyaijan meinte nach dem Derby: "Die Niederlage war leider nicht unverdient. In der ersten Halbzeit haben wir ohne Stürmer gespielt. Spieler, auf die wir vor der Saison gesetzt hatten, liefern seit Wochen nicht ab. Nahezu jeder Topspieler von uns kommt nicht einmal annähernd an sein Leistungsniveau heran. Wir werden zukünftig auch auf die Jungs setzen, die mit Herz dabei sind, die Gas geben." Fabian Himmel analysierte: "Wir hatten in Villingen ein Chancenplus, was nicht oft passiert."

Das sagt der Sport-Vorsitzende

"Wir sind in eine schwierige Situation gekommen. Jetzt kann man sagen, dass wir gegen den Abstieg spielen", ist Arash Yahyaijan aber weiter davon überzeugt, dass es Coach Marcel Yahyaijan schafft, das verunsicherte Team wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose - Stüber, Zölle, Busam – Brändle, Ceylan (46. Boulachab), Hertrich (62. Spät), Stüber, Albrecht – Diakité (62. Cristilli), Foulon.

SV Oberachern: Redl – Fritz, Zwick, Güzelcoban (76. Recht), Durmus (80. Knobelspies), Gueddin, Stefotic (89. Barnick), Huber (90. Awell), Leberer, Asam, von Nordheim.

Tore: 0:1 Güzelcoban (59.), 0:2 Knobelspies (85.).

Schiedsrichter: Philipp Schlegel (Ehingen).

Gelbe Karten: Ceylan, Zölle/Güzelcoban.

Zuschauer: 600.