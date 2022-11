1 Enttäuschte Nullachter – hier Ergi Alihoxha - jubelnde Kickers-Spieler. So sah es am Samstag im Friedengrund aus. Foto: Marc Eich

1200 Zuschauer sahen am Samstagnachmittag einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Sieg der Stuttgarter Kickers beim FC 08 Villingen. Wir haben nach neunten Erfolg des Oberliga-Spitzenreiters in Folge nicht nur mit beiden Trainern gesprochen.















Link kopiert

Die Treffer des Tabellenführers erzielten David Braig, Denis Zagaria und Kevin Dicklhuber (2). In der Tabelle stehen die Kickers nach dem sechsten Dreier hintereinander ohne Gegentor mit 41 Punkten weiter deutlich an der Spitze. Die Villinger fielen auf Rang 14 zurück.

Keine Veränderungen in der Startelf

08-Coach Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf im Vergleich zum überzeugenden 3:1 gegen Ravensburg nicht verändert. Torjäger Ibrahima Diakité, der gut zwei Jahre lang auch für die Kickers stürmte, stand also nicht in der Startelf. Spielführer Dragan Ovuka war nicht im Kader, schaute sich das Spiel von der Stehtribüne aus an. Der Villinger Trainer wollte sich nach dem Spiel nur zu Spielern äußern, "die heute im Kader waren". Bei den Blauen durfte der Ex-Villinger Flamur Berisha von Beginn an sein Können zeigen.

Marcel Yahyaijan

08-Trainer Marcel Yahyaijan sagte nach dem Erfolg des Favoriten: "Über die 90 Minuten wurden uns schon auch die Grenzen aufgezeigt. Man muss aber bedenken, dass wir fünf U21-Spieler dabei hatten. Die Kickers sind für mich auch keine Oberliga-Mannschaft. Ich denke, dass wir es in der ersten Hälfte im Spiel gegen den Ball nicht so schlecht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas mutiger."

Mustafa Ünal

Für Mustafa Ünal bleibt Villingen also ein gutes Pflaster, im September 2021 hatte er im Friedengrund mit einem 2:0-Sieg sein Debüt als Kickers-Cheftrainer gefeiert. "Das war für mich deshalb schon ein besonderes Spiel. Wir sind sehr glücklich, dass wir den nächsten Dreier landen konnten. Wir waren von der ersten Minute an voll da, haben unsere Qualität aufs Feld gebracht. Zudem haben wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Nach dem 3:0 war das Spiel eigentlich durch", meinte der 39-Jährige nun nach dem neunten Sieg der Degerlocher in Folge.

Georgios Pintidis

Die Nummer 19 der Nullachter wehrte sich gegen die überlegenen Kickers, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. "Ich denke, dass uns heute unsere Grenzen aufgezeigt wurden. Wir haben 90 Minuten lang alles gegeben, die Kickers haben mit dieser Qualität in dieser Liga nichts zu suchen", sagte der Villinger kurz nach dem Spiel. "Nun müssen in Mutschelbach aber drei Punkte her", sagte Georgios Pintidis mit Blick auf den nächsten Spieltag.

Leon Albrecht

"Da hat man heute den Unterschied zwischen Amateur- und fast Profifußball gesehen. In den nächsten Wochen werden wir nun Punkte sammeln müssen", meinte die Nummer 22 der Nullachter.

Kevin Dicklhuber

"Das war wenig Gegenwehr. Über 90 Minuten hat Villingen keinen Torschuss abgegeben. Das 4:0 war eines meiner schönsten Tore bisher. Es ist aber nicht wichtig, wer bei uns die Tore erzielt, sondern, dass wir unsere Spiele gewinnen und unsere Ziele erreichen", sagte der Doppelpacker und Kapitän der Kickers.

Statistik

FC 08 Villingen: Klose - Tadic (53. Diakité), Busam, Zölle, Brändle (53. Boulachab) – Liserra, Albrecht (53. Stüber), Alihoxha, Pintidis, Ceylan (77. Spät)– Foulon.

Stuttgarter Kickers: Castelluci – Zagaria, Kammerbauer, Blank, Riehle (75. L. Maier), Campagna (80. Colic), Kolbe, Dicklhuber – Moos, Braig (80. Eroglu), Berisha (68. Riedinger).

Tore: 0:1 Braig (23.), 0:2 Zagaria (25.), 0:3, 0:4 Dicklhuber (63., 87.).

Schiedsrichter: Matthias Heilig (Erzingen).

Gelbe Karten: – Campagna, Zagaria.

Zuschauer: 1200.