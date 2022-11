1 David Braig erzielte in Villingen den 1:0-Führungstreffer. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben in der Fußball-Oberliga den neunten Sieg in Serie gefeiert. In Villingen gelang dem Team von Mustafa Ünal ein deutlicher 4:0-Auswärtssieg.















Die Stuttgarter Kickers schweben weiter auf Wolke sieben. Beim FC 08 Villingen feierte das Team von Trainer Mustafa Ünal in der Fußball-Oberliga den neunten Sieg in Folge. David Braig, Denis Zagaria und Kevin Dicklhuber (traf doppelt) erzielten die Tore beim souveränen und nie gefährdeten 4:0-Auswärtssieg. In der Tabelle stehen die Kickers nach dem Erfolg mit 41 Punkten weiter deutlich an der Spitze.

Wie sich die Blauen in Villingen geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachverfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net angeboten haben. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Stuttgarter Kickers dann das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Freiburger FC an. Dann könnten die Blauen den zehnten Saisonsieg in Serie feiern.