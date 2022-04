1 Gloria Glumac aus Rottenburg spricht über die zweite Folge von "Temptation Island". Foto: RTL/Frank Fasnter

Die ersten Tränen flossen bei Gloria in Folge zwei von "Temptation Island". Denn das Ehepaar Glumac wird auf eine harte Probe gestellt. Ihr Nikola fühlte sich im Kreis der Verführerinnen im Haus der vergebenen Männer sichtlich wohl. In "Glorias Tagebuch" gibt sie unserer Redaktion Einblick in ihre Gefühlslage.















Link kopiert

Rottenburg - Nikola lässt schnell die Hose runter, um den Verführerinnen seine Tattoos auch an normalerweise bedeckten Körperregionen zu zeigen. "Ziemlich nah an der Schamgrenze", betont sogar Laura, eine der Verführerinnen. Gloria Glumac aus Rottenburg hat manche kleine Eskapade ihres Nikola (25) an diesem Dienstag das erste Mal so richtig und in voller Länge gesehen. "Als Niko im Wasser war, hat er gesagt: ›Ich liebe meine Gloria.‹ Das entschuldigt aber nicht, dass ihm eine Verführerin nackt am Rücken hängt", sagt sie kritisch.

Gloria: "Das hat mich schon geärgert von Niko"

Ihr Ehemann hatte die Hände schnell an seiner Hose, zog sie mal runter und mal ganz aus. Gloria kommentiert: "Das hat mich schon geärgert von Niko. Ich habe schon gesagt: Du kannst mal die Hosen runterziehen. Aber jetzt nicht dauerhaft."

Dennoch findet sie nicht, dass der Mann aus Serbien, der durch seine Fast-Komplett-Tätowierung auffällt, alle Grenzen in Teil zwei überschritten hat. "Er hat keine Frau geküsst oder sie in sein Schlafzimmer gelassen."

"Ich habe mich auch in seine Naivität verliebt"

Auch sonst klingt die 28-Jährige milde, wenn sie sagt: "Ich habe ja auch seine Naivität angesprochen. Manchmal weiß er einfach nicht, was er da tut. Aber in seine Naivität habe ich mich damals auch verliebt." Seit ihrem Kennen- und Liebenlernen hat Gloria Nikos komplettes Leben gemanagt und finanziert. "Ich weiß, dass ich ihn bemuttere. Aber davon wollte ich weg. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir bei Temptation Island mitgemacht haben." Manchmal fehle ihr der "Mann mit der starken Schulter".

"Ich kam sympathischer rüber als in der ersten Folge"

Und wie bewertet sich Gloria selbst? "Ich finde, ich kam sympathischer rüber als in der ersten Folge." Dort hatte sie noch kräftig gegen die Verführerinnen ausgeteilt, was ihr im Nachhinein leid getan hatte. Ob sie weiter Sympathiepunkte sammeln kann? Ob ihr Nikola den Treuetest weiterhin besteht? Und ob sie immer noch zusammen sind, das darf sie noch nicht verraten. Das kann jeder, der will, immer dienstags im Streaming-Angebot von RTL+ (kostenpflichtig) verfolgen.