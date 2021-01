Corona-Pandemie im Schwarzwald Touristen stürmen weiter die Rodelpisten

In Kaltenbronn war der Hang am geschlossenen Skilift ein beliebtes Ziel der Ausflügler. Auf der Rodelpiste herrschte reger Betrieb.

Und auch in Simmersfeld war die Freude am Schnee groß und lockte viele Menschen an. Genauso wie im benachbarten Landkreis Freudenstadt. Auch dort waren viele Wintersportler unterwegs.

In der Woche zuvor war es in Dobel wegen der vielen Touristen sogar zum Verkehrskollaps gekommen.