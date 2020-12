Winterfreuden in Simmersfeld Schnee lockt Ausflügler an still stehende Lifte

"Endlich hat es mal geschneit, und ich bin zur Untätigkeit verdammt", bedauerte Liftbetreiber Heinz Gossenberger aus der Nähe von Pforzheim, als er beobachten musste, wie fleißig Frau Holle in den letzten Tagen ihr Bett geschüttelt hat. Normalerweise wäre er jetzt in Simmersfeld, hätte sich trotz seines hohen Alters von 85 Jahren auf seinen Pistenbully gesetzt, den alpinen Skihang am Waldrand platt gewalzt, nachgeschaut, ob der Lift III funktioniert und am Abend das Flutlicht leuchtet. Wegen der Pandemie herrscht aber Sendepause.

Traurig auch für einzigen Wirt

Weil in den vergangenen Jahren die weiße Unterlage oft nur zwei bis drei Wochen hielt und es nicht in der umsatzstärksten Zeit rund um Weihnachten und die Schulferien, sondern erst danach kräftig zu schneien anfing, hat Gossenberger seinen Optimismus verloren und die Liftanlagen nach 49 Jahren zum Verkauf angeboten – aber bis jetzt niemanden gefunden, der das Risiko eingehen will.

Traurig ist nicht nur der Liftbetreiber, sondern auch Bernd Knödler, Wirt des einzig verbliebenen Gasthauses in Simmersfeld. Er hat nach eigener Aussage stets vom Liftbetrieb profitiert, wenn auch zuletzt nicht mehr in dem Maße wie vormals, weil viele Familien ihr Vesper mitgebracht hätten.

Früher hatte auch die Kulturwerkstatt Simmersfeld in ihrem Festspielhaus Kaffee und Kuchen für Skifahrer angeboten. Wegen Schneemangel und fehlender Gäste habe sich das nicht mehr gelohnt, heißt es von zuständiger Seite.

Viel mehr beschäftigt und beunruhigt die Kulturwerkstatt, dass geplante Theater- und Konzertveranstaltungen ausfallen, jetzt nicht nur das stets ausverkaufte Varieté zwischen den Jahren, sondern auch die Theateraufführungen an Silvester.