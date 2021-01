Wintersportler nutzen Feiertage Ansturm auf Skihänge im Schwarzwald

Freudenstadt - Die Skilifte von Freudenstadt über die Schwarzwaldhochstraße waren über die Feiertage weiterhin nicht in Betrieb. Wer eine Abfahrt mit den Skiern unternehmen wollte, musste, wie es vor einigen Jahrzehnten noch Standard war, erst einmal zu Fuß den Hang hinauf stapfen. Nur wenigen war es die Mühe wert. Dagegen wurden die Skihänge regelrecht von Schlittenfahrern gestürmt. Die Bitten der Regierungen in Bund und Land, daheim zu bleiben und Kontakte gering zu halten, liefen also teilweise ins Leere.

Etwas mehr Abstand verschaffen den Langläufern mehrere gespurte Loipen rund um Freudenstadt. Neben den klassischen Kniebis Loipen ist auch die Verbindung Lauferbrunnen - Kniebis gespurt. Bereits gegen 10 Uhr war in den vergangenen Tagen auch der Parkplatz beim Lauferbrunnen voll belegt.