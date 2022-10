Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken steigt stark an

1 Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken steigt wieder. Foto: Murat/dpa

Ist das erst der Anfang? Parallel zur steigenden Inzidenz im Kreis Rottweil steigt auch die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken auffällig an.















Kreis Rottweil - Es ist Herbst – und wieder einmal verschärft sich die Corona-Lage auch im Kreis Rottweil deutlich. Die Zahl der vom Landratsamt gemeldeten aktiven Corona-Fälle liegt am Mittwoch bei 1396. Die Infizierten verteilen sich auf alle Gemeinden – mit Abstand am meisten Fälle sind in Rottweil mit 298 gemeldet, gefolgt von Schramberg mit 175, Oberndorf mit 150 und Zimmern mit 89. In verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens machen sich bereits wieder Personalausfälle bemerkbar.

Deutlich nach oben verläuft die Kurve bei den Patientenzahlen in der Klinik. Waren es vor einer Woche noch 16 Covid-Erkrankte in den beiden Krankenhäusern des Kreises, sind es jetzt 35 Patienten. Zu betonen ist, dass diese wegen oder mit Corona in der Klinik liegen. Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation hat sich von zwei auf sechs erhöht. Drei Patienten werden beatmet.

Der Anstieg der Inzidenz war in den vergangenen Tagen ähnlich steil: Lag der Wert vor einer Woche noch bei 447,9, lag er an diesem Dienstag bereits bei 798,9. Am Mittwoch wird vom Landesgesundheitsamt dann mit einer Inzidenz von 756,2 ein leichter Rückgang gemeldet.

Genau vor einem Jahr hatte die Inzidenz im Kreis Rottweil übrigens 67,1 betragen, bevor sie im Laufe des November auf mehr als 700 anstieg. Den Höchststand erreichte sie dann im März diesen Jahres mit einem Wert von mehr als 2300.

Wie stark belastet der aktuelle Anstieg nun das Gesundheitssystem? Auf die Nachfrage unserer Redaktion zur Einschätzung für Herbst und Winter erklärte die Helios-Klinik Rottweil jüngst, es sei nicht möglich, eine Prognose abzugeben. "Wir können hier aber auf unsere Erfahrungen aus den vergangenen Pandemie-Wellen zurückgreifen und wissen damit umzugehen", hieß es. Die Verfahren und Mechanismen seien bekannt. "Wir werden situationsabhängig planen und reagieren."

In den vergangenen Wochen stieg zudem die Nachfrage nach Impfungen im Kreis. Die Impfangebote wurden wieder hochgefahren.

Mit Blick auf das Umland steht der Kreis Rottweil in Sachen Inzidenz übrigens noch recht gut da. Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt der Wert bei 797,6, im Zollernalbkreis bei 997,7, in der Ortenau bei 900,7 und im Kreis Freudenstadt sogar bei 1152,8.