Ein Bild aus dem vergangenen Herbst: Im Drive-In-Impfcenter auf dem Berner Feld herrscht Hochbetrieb.

Mit der schnell ansteigenden Inzidenz im Kreis Rottweil steigt auch die Nachfrage nach Booster-Impfungen. Das zeigt sich im Impfcenter auf dem Berner Feld. Doch wo liegen die Unterschiede bei den Impfstoffen?















Kreis Rottweil - Der Inzidenzwert ist im Landkreis Rottweil inzwischen bei 570,3 – das liegt über dem Landesschnitt von 536,9. "Die Fallzahlen gehen enorm hoch. So lange das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, ist es ok", sagt der Pandemiebeauftragter Bernhard Schönemann. Doch dies könnte sich ändern.

Jeden Samstag mehr Impfungen

Mit Blick auf die aktuelle Lage und den anstehenden Herbst und Winter sei das Interesse an Booster-Impfungen in den vergangenen Wochen enorm gestiegen, berichtet Schönemann. Im Impfcenter auf dem Berner Feld, das Schönemann gemeinsam mit Hauser-Reisen betreibt, wird wieder samstags geimpft. "Am ersten Samstag waren es 21 Impfungen, am zweiten 98 und am dritten 232", so der Pandemiebeauftragte. Für den kommenden Samstag werde man nun vier Impfstraßen für eine schnelle Abwicklung bereithalten.

BA.1 und BA.4/5 – die Unterschiede

Inzwischen sind die neu entwickelten Booster-Impfstoffe verfügbar, die auf die neuen Varianten zugeschnitten sind. Neben einem BA.1 Impfstoff gibt es auch einen auf der Omikron-Variante BA. 4/5 basierenden Impfstoff, so Schönemann. Dieser werde häufig explizit nachgefragt, so die Erfahrung der ersten Wochen.

Allerdings sei dieser "hoch spezialisiert" und bislang nur in Tierversuchen getestet. Gerade auch hinsichtlich der neuen BA.2-Variante aus Indien sei dem BA.1-Impfstoff eine höhere Kreuzimmunität zuzusprechen, sagt er. Auch er selbst habe diesen als Booster-Impfstoff gewählt. Im Impfcenter auf dem Berner Feld werden aber alle Impfstoffe vorgehalten. Möglich sei auch eine Impfung gemeinsam mit der Grippe-Schutzimpfung.

Impfung auf Wunsch der Eltern

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Omikron-adaptierten mRNA-Impfstoffe inzwischen für Auffrischimpfungen ab zwölf Jahren. Laut Schönemann seien im Impfcenter auch jüngere Kinder, die unter einer Erkrankung leiden und als Risikopatienten gelten, auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern geboostert worden. Dafür wurde als Booster ein Grundimmunisierungs-Impfstoff verwendet.

Rottweil ist Hotspot

Auch an anderen Stellen, wie beispielsweise im Impfstützpunkt des Landkreises in der Marienstraße in Rottweil, hat das Impfgeschehen wieder Fahrt aufgenommen. Die Entwicklung der Inzidenz betrachten viele mit Sorge. Inzwischen hat sich die Stadt Rottweil zum Corona-"Hotspot" entwickelt, hier gibt es laut Angaben des Kreises am Donnerstag 249 nachgewiesene Fälle. In Oberndorf sind es 116, in Schramberg 141. Wegen des geringen Testgeschehens, so Schönemann, liege die Dunkelziffer wohl weitaus höher.