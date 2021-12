1 Sein Arbeitsplatz ist die Intensivstation: Thorsten Lukaschewski ist Chefarzt an der Klinik für Intensivmedizin und Anästhesie der Helios Klinik Rottweil. Foto: Bentner

Während draußen weiter die Debatte um die Impfpflicht tobt, steht er mit seinen Mitarbeitern täglich an der Front: Thorsten Lukaschewski ist Chefarzt für Intensivmedizin an der Helios-Klinik in Rottweil. Im Interview mit unserer Redaktion gibt er Einblick in das tägliche Ringen um Leben und Tod und nimmt Stellung zu den Argumenten der Impfgegner.















Kreis Rottweil - Hinter den Zahlen, die täglich aus der Intensivstation in Rottweil gemeldet werden, stehen für Thorsten Lukaschewski Gesichter, Namen, Schicksale. Gleichzeitig treibt den 62-jährigen Chefarzt die Sorge um seine Mitarbeiter um, die in der Pandemie an ihre Grenzen kommen. Er sagt: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie seien drastischer als alles, was er in seinen 33 Berufsjahren bisher erlebt hat. Und er klärt im Interview auch darüber auf, wie das viel diskutierte Verhältnis von Geimpften und Ungeimpften auf der Intensivstation wirklich ist.