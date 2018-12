Balingen Mühlengeist wird wieder aufgebaut

Hinter Reiter liegen anstrengende, auch frustrierende Jahre, seitdem der frühere Pächter die Lokalität in Brand gesetzt hat und dafür rechtskräftig verurteilt wurde. Ärger gab es mit der Versicherung, mit der Stadtverwaltung und mit Einbrechern, die sich in der Ruine holten, was sie zu brauchen glaubten. Nun aber blickt der Eigentümer optimistisch in die Zukunft.

1998 hatte Reiter den "Mühlengeist" eröffnet. 2009 brannte es dort ein erstes Mal, Reiter baute wieder auf. Ein zweites Feuer im Jahr darauf zerstörte das Gebäude erneut. Nun macht sich Reiter ebenso erneut daran, die Gaststätte wieder aufleben zu lassen.

Das hatte Reiter bereits kurz nach dem verheerenden Feuer vor. Allerdings machte ihm, so stellt er es dar, die Stadtverwaltung viele Striche durch die Rechnung. Reiter wollte demnach die Gaststätte wieder so aufbauen, wie sie vor dem Brand dastand. Das aber wollten sie im Bauamt nicht, stattdessen wünschte man sich auf der Stadt einen modernen Betonbau mit Flachdach. "Nicht mit mir", so Reiter, der auf Originalität pochte.