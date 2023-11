Pfeffinger in U-Haft 32-Jähriger soll Beihilfe zur Tötung eines Ehepaares geleistet haben

Ein 32 Jahre alter Albstädter ist am frühen Dienstagmorgen in Pfeffingen verhaftet worden. Der Vorwurf: Beihilfe zum Mord an einem Ehepaar in Altenstadt im Kreis Neu-Ulm. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt – als mögliches Beweismittel.