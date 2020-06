Albstadt Prozessauftakt nach tödlichem Messerstich

Wirt lässt 36-Jährigen durch Hinterausgang flüchten

Der Wirt, der die Situation entschärfen wollte, ließ daraufhin den 36-Jährigen durch einen Hinterausgang aus dem Lokal. Der aufgebrachte Ältere bekam dies laut Anklage jedoch mit und eilte um die Wirtschaft herum. Als er auf seinen Widersacher traf, zückte er ein Messer und ging damit auf den Mann los. Laut Staatsanwaltschaft trat ihn der 36-Jährige daraufhin in den Bauch.

Das veranlasste den Älteren nun dazu, zuzustechen. Das Messer traf das 36-jährige Opfer in die Hüfte und in den Oberschenkel und durchtrennte dabei eine Hauptschlagader. Der Mann brach zusammen. Einen Tag später starb er im Krankenhaus an Verblutungen. Der Angreifer wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Fünf Verhandlungstage angesetzt

Vor dem Hechinger Landgericht ließ er am Montag durch seinen Verteidiger mitteilen, wie sehr er den Vorfall bedauere: "Es tut mir wirklich leid", ließ er wissen. Er gab zu, im betrunkenen Zustand zugestochen zu haben, "aber ich wollte ihn nicht töten". Sein Gegner habe hinter dem Lokal auf ihn eingeschlagen, daraufhin habe er sich verteidigt.

Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Der nächste Sitzungstermin ist am Montag, 15. Juni, um 8.30 Uhr. Dann sollen unter anderem der Gastwirt sowie ein Sachverständiger vom Landeskriminalamt zu den Vorgängen im Dezember vergangenen Jahres befragt werden.