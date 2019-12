Albstadt Opfer nach Messerstecherei tot

Albstadt-Ebingen - Nach dem Gewaltverbrechen am frühen Sonntagmorgen am Ebinger Gemeindehaus Spitalhof hat die Staatsanwaltschaft Hechingen gegenüber schwarzwaelder-bote.de neue Details bekanntgegeben. Demnach ist ein Mann aufgrund zweier Stichverletzungen im Bauchraum am Montag Vormittag gestorben. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.