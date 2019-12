Albstadt Spitalhof-Platz nach Gewaltverbrechen gesperrt

Vor dem Gemeindehaus grenzt derzeit rotes Absperrband mit der Aufschrift "Polizeiabsperrung" eine Fläche von rund 100 Quadratmeter ein; auch am Mittag steht noch ein Streifenwagen an der Absperrung. Am Brunnen liegt ein mit blut verschmierter Stein, so groß wie ein Kopf. Mitten in der Fläche sind Markierungen zu erkennen, die als Umrisse eines menschlichen Körpers interpretiert werden können.

Anwohner berichten von einem Großaufgebot an Rettungskräften. Es seien mehrere Streifenwagen vor Ort gewesen, um das Gebiet weiträumig zu sichern. Ein Rettungswagen sei ebenfalls von einem Polizisten bewacht worden.