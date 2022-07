3 Verschmitztes Lächeln: So kennen alle den Rauschbart-Wirt Christoph Steiglechner Foto: Lück

Wir haben einen einmaligen Menschen verloren. Bei der Trauerfeier von Rauschbart-Wirt Christoph Steiglechner in der Auferstehung-Christi Kirche auf dem Hohenberg wird das mehr als deutlich.















Horb - Steiglechner hat Deutschlands schönsten Biergarten – den Rauschbart – geprägt wie kein Zweiter. Er war sein Leben – bis an jenen Freitag, als Christoph Steiglechner plötzlich zusammenbrach. Herzschlag, tot. Der Biergarten, das Kochen, die Gäste – das war sein Leben, und deshalb wurde rund um die Urne ein Mini-Rauschbart gebaut. Sonnenblumen, Rindenmulch, Moos, blanke Flechtzweige als Kranz.

Die Gäste bei der Trauerfeier: Familie, sein Wirt-Partner Michael Singer, die Rauschbart-Familie, Weggefährten, die Rauschbart-Familie und die Mini-Rocker. Denn: Christophs Sohn Julius hat mit Ehrenamtlichen wie Nadia und Sebastian Lazar, Benjamin Breitmaier und Viviana Weschenmoser sowie vielen anderen das Mini-Rock Festival aufgebaut beziehungsweise weiterentwickelt. Dazu ist Julius Steiglechner im Schachclub Horb aktiv – deshalb war auch Ex-Gemeinderat Rodolfo Panetta in der Kirche. Noch gesehen: Getränkehändler Martin Dörr.

Pastoralreferentin Susanne Tepel betritt die Kirche zu den Klängen des Doors-Hit mit der Zeile "This is the end, my friend". Betet erst: "Es fällt uns schwer, uns von Christoph zu trennen. Es gibt Momente, die wir nicht fassen können. Die Hilflosigkeit und Ohnmacht, wenn wir ihn nicht mehr festhalten können, während er stirbt."

Fels in der Brandung

Tepel schildert den verstorbenen Wirt als "Fels in der Brandung", sagt: "Er hat sich ein Lied für seine Beerdigung gewünscht. Das ist seine Art, mit dem Tod umzugehen. Nach seinem Lebensmotto: "Alles wird gut, alles wird besser." Dann singt Rio Reiser aus den Lautsprechern neben der Orgel: "Das alles und noch viel mehr, würd ich machen, wenn ich König von Deutschland wär."

Tepel lächelt, als das Lied verklungen ist. Sagt: "Diese Leichtigkeit in dem Lied – sie zeigt das Wesen von Christoph Steiglechner – eine Leichtigkeit, die nicht viel benötigt. Er war zufrieden mit dem Leben. Er brauchte nur seine Couch, Ruhe und den Fernseher. Das Zuhause war nicht ein Ort für ihn, sondern seine Ehefrau Claudia. Er war stolz aus seine beiden Söhne, sagte ihr: Wir haben alles richtig gemacht. Nicht wegen des Leistungsgedankens, sondern weil sie menschlich auf der richtigen Spur sind."

Kochen war Liebe und Zuneigung für Christoph

Legendär im Rauschbart: die Göckele von Christoph Steiglechner. Pastoralreferentin Tepel: "Eins seiner größten Liebesbeweise war sein Mousse au Chocolat. Er zeigte durch die Zubereitung des Essens seine Zuneigung. Das war sein Lebenswerk, sein Leben. Wie der Rauschbart." Die Aussichtsplatte über dem Neckartal. Welcher Bibelvers könnte dazu besser passen als Jesaja 25, 6-7: "Der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen mit den besten und feinsten Speisen. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt."

Versöhnung, Wohlgefühl. Ein bisschen dieses göttlichen Hauchs brachte Christoph auf den Rauschbart. Tepel: "Wenn wir auf das Leben von Steiglecher schauen – dann war das schon ein Stück Himmel auf Erden."

Die Predigerin erwähnt die Söhne, die das Erbe von Christoph in sich tragen: "Ehrlichkeit, Geradlinigkeit. Vielleicht auch seine Sturheit. Aber vor allem der respektvolle Umgang mit anderen Menschen. Das Menschliche war ihm wichtig. Sein Einsatz für Ältere, Schwächere – da konnte er auch sehr deutlich werden."

Christoph war immer er selbst

Spielt dann das nächste Lied, was auf Christoph Steiglechners "Playlist" stand: "Für immer Punk". Pastoralreferentin Tepel: "Das passt zu ihm. Er war immer er selbst, alles von außen war ihm egal. Normen wollte er nicht erfüllen."

Dann erklingen die goldenen Zitronen zu den sonnengelben Sonnenblumen auf dem Altar neben der Urne: "Es ist jetzt vorbei und es war doch schön. Wir blieben gern hier, doch wir müssen nun geh’n. Alles hat mal ein Ende, weiß doch jeder von euch. Auf Wiederseh’n."

Dann wird noch gebetet und der Abschiedssegen gegeben. Unter den Klängen von Marius-Müller Westernhagens "Freiheit" nehmen die Trauergäste Abschied vor der Urne, bespritzen sie mit Weihwasser.

Dann ist die Trauerfeier vorbei. Julius Steiglechner: "Wir werden unseren Vater in seiner bayerischen Heimat beisetzen!"