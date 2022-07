3 In der Staffelei hinter dem Kondolenzbuch sind jede Menge Erinnerungen an die gemeinsamen Erinnerungen der Rauschbart-Wirte Michael Singer und Christoph Steiglechner. Foto: Lück

Es sind schwere Stunden in Deutschlands schönstem Biergarten. Die Sonne scheint, ein herrlicher Ausblick auf das Neckartal. Doch einen größeren Schatten als die Bäume wirft der Tod von Rauschbart-Wirt Christoph Steiglechner.















Horb - Auf den ersten Blick ist alles wie immer: Das Schild "Herzlich Willkommen." Darunter allerdings ein Aushang, der nachdenklich macht: "Liebe Gäste, bitte seht von persönlichen Beileidsbekundungen ab. Gerne könnt ihr in das Kondolenzbuch schreiben."

Denn: Rauschbart-Legende Christoph Steiglechner ist am vergangenen Freitag überraschend an seinem Arbeitsplatz gestorben (wir berichteten).

Erinnerungen an Christoph Steiglechner

Das Kondolenzbuch. Ein Stehtisch vor dem Getränkeausschank, in dem Steiglechners Gastro-Partner Michael Singer seinen Dienst tut. Auf dem Stehtisch: Sonnenblumen, gelbe Rosen, Stifte und in der Staffelei hängen die schönsten Fotos des legendären Wirte-Duos: Das Glück bei der Preisverleihung des Rauschbart zum Schönsten Biergarten Deutschlands im Augustiner in München. Michael und Christoph mit Deutschland-Fahne – weil der Rauschbart die Top-Open-Air-Location während des Public Viewings bei der Fußball-WM und EM war. Beide kurzärmelig zu Saisonbeginn und in warmen Klamotten.

Denn: Singer und Steiglechner haben den Rauschbart in den elf Jahren ihrer Partnerschaft zum absoluten Kult-Biergarten aufgebaut. So dass man von den Einnahmen im Sommer überwintern kann. Die ganze Rauschbart-Familie – dazu gehören nicht nur Blutsverwandte.

Sondern auch Dirk Woiczikowski. Der IT‘ler. Immer zur Stelle, wenn es im Rauschbart digital Probleme gab. Kassensystem, Online-Buchung für den Rauschbart Drive-In, Videoüberwachung – er sagt: "Ich bin schon seit zehn Jahren mit dabei. Es war ein Schock für uns. Vor allem, weil Christoph zuletzt nicht den Eindruck gemacht hat, dass er angeschlagen war. Er ist der Chef von meiner Tochter."

Der "beste Chef"

Seine Frau: "Sie hat Konditorin gelernt und hat diese Saison im Rauschbart angefangen. Der Tod von Christoph hat sie sehr getroffen, weil das ihr bester Chef war."

Woiczikowski: "Am Freitag war mein Geburtstag. Bei der Feier war sie geistig komplett abwesend. Und jetzt trifft es sie so schlimm, dass sie gerade jetzt in der schweren Zeit auch noch krank ausfällt und das Team nicht unterstützen kann."

Pietät der Stammgäste

Denn: Seit der Wiedereröffnung am Sonntag sind bisher kaum Stammgäste gekommen. Offenbar aus Pietätsgründen. Für Rauschbart-Wirt Michael Singer in der derzeitigen Situation gar nicht so unrecht, weil gerade 50 Prozent des Personals krank sind.

Das ist auch sichtbar im Kondolenzbuch, in dem erst wenige Seiten gefüllt sind. Kein Promi. Dafür Gäste aus Rottenburg, Ahldorf oder Hochdorf. Abschiedsworte in Chinesisch. Und das, was ein Horber Unternehmer geschrieben hat, dürft die gefühlte Situation und den Schmerz der Rauschbart-Familie wohl am Besten treffen: "Deine Schritte sind verstummt, doch die Spuren Deines Lebens bleiben bestehen!"