1 So kannte man ihn: Chistoph Steiglechner (rechts) zusammen mit Michael Singer immer fleißig im Einsatz für seinen Biergarten Rauschbart. Am Freitag ist er nach einem medizinischen Notfall im Biergarten gestorben. Foto: Lück

Der bekannte und beliebte Rauschbart-Wirt Christoph Steiglechner ist tot. Er starb am Freitag nach einem medizinischen Notfall im Biergarten.















Horb - Diese traurige Nachricht gibt das Rauschbart-Team in einem bewegenden und emotionalen Beitrag auf seiner Facebook-Seite am späten Samstagabend bekannt: "Am gestrigen Freitag, den 15.07.2022, wurde unser Kollege, Chef aber vor allem Freund und Mitglied der Rauschbart-Familie so plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen und hinterlässt uns in tiefer Trauer und Fassungslosigkeit."

Am Freitagnachmittag war zunächst bekannt geworden, dass es im über die Region hinaus bekannten Biergarten in Horb zu einem medizinischen Notfall gekommen sei, in dessen Folge ein etwa 60 Jahre alter Mann verstorben sei. Der Biergarten wurde danach umgehend geschlossen. Die Polizei ging von einem Herzinfarkt aus.

"Rauschbart" wurde 2012 zum beliebtesten Biergarten Deutschlands

Zusammen mit Michael Singer hatte Steiglechner den Biergarten Rauschbart zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Region entwickelt. Unter anderem wurde der Rauschbart" sensationell 2012 in einer Publikumswahl des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) zum beliebtesten Biergarten 2012 gekürt.

Rauschbart-Team würdigt auf Facebook Steiglechners Verdienste

Auch das Rauschbart-Team würdigt auf Facebook die Verdienste des plötzlich verstorbenen Wirts: "Fast 25 Jahre lang prägte Christoph den Rauschbart wie kein anderer. Mit seiner ›Entwicklungshilfe in Sachen Biergartenkultur‹ – wie er es immer nannte – brachte er den typisch bayrischen Biergartenflair ins Schwabenländle, zu uns nach Horb a. N.ckar und machte aus unserem Biergarten das, was er heute ist. Für Christoph war ein Leben ohne Rauschbart unvorstellbar – so wie nun ein Rauschbart ohne ihn für uns unvorstellbar ist. So werden wir schweren Herzens versuchen, den Rauschbart in Christophs Sinne weiterzuführen und die große Lücke auszufüllen."

An diesem Sonntag soll es im Biergarten weitergehen

Das Rauschbart-Team um den verbliebenen Wirt Michael Singer hat nun beschlossen, dass es im Biergarten weitergehen soll: "Wer Christoph kannte, wusste, was für ein Pragmatiker er war: Die Kühlhäuser sind voll, es ist Sommer – machen wir auf, sonst geht uns ›s`Zeigel‹ kaputt. In Gedenken an unseren Freund Christoph Steiglechner werden wir morgen (also Sonntag, 17. Juli, Anmerkung d. Red.) wieder ab 11 Uhr öffnen und bitten euch aber, von persönlichen Beileidsbekundungen abzusehen. Nutzt gerne stattdessen unser Kondolenzbuch. Danke!"