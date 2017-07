Villingen-Schwenningen Brand in Fabrikgebäude war "nur eine Frage der Zeit"

"Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dort etwas passiert", fühlt sich der Explorer bestätigt. Denn schon damals berichtete er von "ölgetränkten Böden", auf denen "eine glimmende Zigarettenkippe ein Inferno auslösen" könnte.

Denn im Gegensatz zu den "Underground Explorer" waren viele jugendlichen Eindringlinge nicht darauf bedacht, das Gebäude so zu verlassen, wie sie es vorgefunden hatten. Viele hatten ihrer Zerstörungswut in den Räumen, in denen teilweise der Boden durchbrach, freien Lauf gelassen. Bislang war alles gut gegangen – nun folgte der Brand. Zufall?

Eigentümer sah keinen Handlungsbedarf

Fakt ist für den Erkunder jedenfalls, dass seitens der Besitzer nicht genug unternommen wurde, um das Gebäude vor Eindringlingen zu schützen. Nach der Berichterstattung des Schwarzwälder Boten sei lediglich der Zaun ausgebessert worden, "in das Gebäude ist man dennoch ohne Probleme gekommen." Dennoch sah der Eigentümer, wie er damals im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte, keinen Handlungsbedarf. "Die Türen sind alle verschlossen."

Was den Brand in dem leer stehenden Fabrikgebäude ausgelöst hat, ist laut Polizei noch nicht klar. Und obwohl sich auch die Szenekenner mit Spekulationen noch zurückhalten, ist für viele von ihnen klar: "Ein Brand bricht dort nicht einfach so aus."