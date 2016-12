Villingen-Schwenningen Handlungsbedarf wird nicht gesehen

VS-Schwenningen. Hunderte Fotos schwirren im Internet zu einer Uhrenfabrik, deren Ort – nach dem Kodex der Szene – nicht genannt wird. Doch die Kenner wissen: Es ist das Emes-Areal. Dieses entwickelte sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Anlaufpunkt für jene, die verlassene Orte aus Dokumentations-Interesse fotografieren und die Objekte ansonsten unberührt lassen – auch um den natürlichen Verfall bei einem der nächsten Besuche festzuhalten.

Doch in dem Gebäude tummeln sich seit einiger Zeit auch Jugendliche, die nicht darauf aus sind, den Ort möglichst so zu verlassen, wie man ihn vorgefunden hat. "Offenbar waren in der Zwischenzeit einige Besucher da, manches wirkte doch ziemlich durcheinandergeworfen", beschreibt einer der Explorer die Zustände. Und auch zwei Szenekenner, die sich an den Schwarzwälder Boten gewendet hatten, bestätigen diese Wahrnehmungen – verbunden mit einer Warnung.

Die Vorwürfe