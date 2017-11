Schramberg/Offenburg Amok-Alarm: Mehrere Droh-Mails sorgen für Aufregung

Bei den Sechstklässlern haben die Jungs Sport in der angebauten Halle. Sie werden von zwei schwer bewaffneten Polizisten bewacht. Die Mädchen sind gar nicht im Schulgebäude – sie haben zu diesem Zeitpunkt Schwimmunterricht.

Für die eingeschlossenen Schüler zehrt die Wartezeit auf das SEK an den Nerven. Gerüchte machen sich breit, es könnte eine Bombe geben, die die an der Schulmensa bereits bereitstehenden Einsatzkräfte daran hindern würde, das Gebäude zu betreten. Für Toilettengänge müssen Waschbecken und Mülleimer herhalten, später dürfen die Schüler in Grüppchen raus.

Zeitlich versetzt treffen die Beamten des SEK ein. Gegen 10.30 Uhr gehen die Spezialkräfte dann ins Gebäude. Rund eine Stunde später ist die Arbeit erledigt: Vom Keller bis aufs Dach ist alles durchsucht, auch die Garagen des Hausmeisters. Dann gibt es Entwarnung: »Die Amok- oder Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt«, heißt es seitens Polizei und Staatsanwaltschaft. Für die rund 30 SEK-ler ist der Einsatz beendet.

Polizeikräfte geleiten die Schüler zusammen mit dem jeweiligen Lehrer klassenweise aus dem Gebäude. Für sie werden zahlreiche Busse ans Schramberger Gymnasium beordert. In ihnen geht es zu einer Sporthalle im rund fünf Kilometer entfernten Stadtteil Sulgen. Beim Einsteigen erhalten die Schüler jeweils eine fortlaufende Nummer auf die Hand geschrieben. Bereits in den Bussen werden sie vom Roten Kreuz betreut.

Weitere Helfer empfangen die Schüler in der Sporthalle. Dort wird mit Listen klassenweise abgeglichen, wer da ist. Jetzt ist zwar die Spannung von den Kindern und Jugendlichen abgefallen, das Warten bleibt jedoch. Die Registrierung zieht sich hin. Teilweise sitzen die Schüler länger als eine Stunde in den Bussen, bevor sie in die Halle gebracht werden.

Auch für die Eltern quälende Stunden: Viele von ihnen hätten ihre Kinder bereits gerne direkt an der Schule in ihre Arme geschlossen. Doch dies ist nicht möglich. Der Bereich rings um die Schule ist weiträumig abgesperrt. Alle Eltern werden zunächst in ein Informations-Zentrum verwiesen, das in der nahen städtischen Mediathek eingerichtet ist.



Hintergründe und Motiv sind noch unbekannt

Für sie bleibt letztlich nur die Fahrt nach Sulgen. Dort müssen sie sich zunächst im Feuerwehrgerätehaus ebenfalls registrieren und warten, bis die Klasse ihres Kindes aufgerufen wird. Erst dann können sie ihre Kinder am Hintereingang der Sporthalle abholen. Dort drängen sich bis zu 250 besorgte Eltern. Nicht alle verstehen, warum ihnen seitens der Polizei-Einsatzleitung niemand erklärt, warum sich das Prozedere derart hinzieht. Nicht selten dauert es über zwei Stunden, bis die Kinder endlich bei ihren Eltern sind.

Ob zwischen den verschiedenen Drohungen im Land ein Zusammenhang besteht, ist bislang unklar. Eine vierte Droh-Mail geht am Morgen zudem an einer Schule im hessischen Bad Neuheim ein und löst ebenfalls einen Polizeieinsatz aus. Auch dort gibt es keine ernsthafte Bedrohung.

Laut Staatsanwaltschaft Rottweil werden Droh-Mails als »Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat« verfolgt. Die Ermittlungen hinsichtlich einem oder mehrerer Absender sowie zu Hintergründen und Motiv sind im Gange.

Nachdem 2009 bei einem Amoklauf an einer Realschule in Winnenden 14 Menschen ums Leben gekommen sind, haben Baden-Württembergs Schulen ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Bizarrer Zufall: Tim K., der Amokschütze von Winnenden, war an den Kliniken am Weissenhof in Weinsberg untersucht worden. Deren Standort in Winnenden ist jetzt Adressat einer der Droh-Mails.