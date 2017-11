Schramberg Amok-Alarm oder Bedrohungslage? Großeinsatz am Gymnasium

Schramberg - Großeinsatz am Gymnasium in Schramberg: Die Polizei ist am Dienstagmorgen mit zahlreichen Kräften angerückt. "Es ist von einer Bedrohungslage auszugehen", so ein Sprecher der Polizei. Ob es sich um eine Amoklage handelt, konnte die Sprecherin noch nicht beantworten.