Schramberg Entwarnung nach Amok-Drohung an Schule

Ein Polizeisprecher sagte, die Schule habe sehr gut reagiert. Auch der Einsatz der Sicherheitsbehörden sei hervorragend gelaufen. Alleine in Schramberg waren mehr als 100 Polizisten, darunter viele mit schwerer Ausrüstung, im Einsatz.

Die Polizei untersuchte auch die Drohung gegen ein Krankenhaus in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Per E-Mail sei am Morgen mit einem gefährlichen Gegenstand gedroht worden, teilte die Polizei in Aalen mit. Bei einer Durchsuchung wurde aber nichts gefunden. Die Ermittlungen hätten keinen ernsthaften Hintergrund ergeben. Während des Einsatzes gab es einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage, so dass auch noch die Feuerwehr anrückte.

Zusammenhang zwischen den Drohungen noch unklar

Ob zwischen den verschiedenen Drohungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. Eine weitere Droh-E-Mail ging am Morgen an einer Schule im hessischen Bad Neuheim ein und löste einen Polizeieinsatz aus. Auch dort gab es keine ernsthafte Bedrohung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Rottweil wird eine Droh-E-Mail als Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat verfolgt.

Im Juli hatte in Esslingen ein Amok-Alarm für einen Großalarm gesorgt. Dort hatten Schüler von einem Mann mit einer Schusswaffe berichtet, der in der Schule gewesen sein soll. In Ulm gab es in den vergangenen Monaten zwei Amok-Fehlalarme.

Nachdem 2009 bei einem Amoklauf an einer Realschule in Winnenden 14 Menschen ums Leben gekommen waren, hatten die Schulen in Baden-Württemberg ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft und einen Krisenplan für den Ernstfall entworfen.