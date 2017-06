Balingen Real kämpft um Balinger Standort

Balingen. Auf der Deutschlandkarte sei die Balinger Niederlassung zwar nur ein Punkt, einer von mehr als 280 Standorten – aber einer, für dessen Zukunft man kämpfen werde, sagen Ralf Grießer, Geschäftsbereichsleiter Strategie & Immobilien, sowie Martin Laue, General Manager für das Verkaufsgebiet Süd. Diesbezüglich hoffe man nun auf eine positive und möglichst zügige Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen. Man stehe weiter in engem Kontakt mit den Eigentümern der Immobilien um Joachim Feyrer und der Stadtverwaltung.

Wie berichtet, will Real seine bisher getrennten Märkte und damit das Lebensmittel- und das Non-Food-Sortiment im Gewerbegebiet Gehrn unter ein gemeinsames Dach zusammenführen. Dafür, so ist der Plan, soll der jetzige Non-Food-Markt kernsaniert und laut Grießer für einen Millionenbetrag modernisiert werden. Real strebe einen langfristigen Mietvertrag an. Notwendig wird der Real-Umzug, weil Konkurrent Edeka das Gebäude des Real-Lebensmittelmarkts auf Gehrn gekauft hat; Real muss es Ende Juni 2018 räumen.

Dem Vorhaben stehen indes rechtliche, raumordnerische Belange entgegen: Am Standort des Non-Food-Markts ist der Verkauf von Lebensmitteln nicht zulässig. Genau deswegen sagt das RP bisher nein, während der Balinger Gemeinderat Ende Januar die Einleitung eines entsprechenden Bebauungsplanverfahrens mit großer Mehrheit befürwortet hat. Diese Unterstützung seitens des Rathauses und des Gemeinderats schätze man sehr, sagt Ralf Grieser.