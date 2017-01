Balingen Großer Real und Edeka-Neukauf auf Gehrn?

In diesem Zug wiederum will Real die bisher getrennten Sortimente unter einem Dach zusammenführen und die Verkaufsfläche am jetzigen Standort des Getränke- und Non-Food-Markts an der Langen Straße 24 um rund 800 Quadratmeter vergrößern. Diesen Antrag hat die Eigentümergesellschaft des Grundstücks, FSP, nun gestellt.

Bei der Stadtverwaltung wird das Vorhaben durchaus positiv gesehen: Zum einen gibt es bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln laut Gutachten in Balingen deutlichen Nachholbedarf. Zum anderen würden in einem neuen Real-Markt diejenigen Sortimente kleiner ausfallen, die üblicherweise nur in der Innenstadt angeboten werden dürfen. Mit anderen Worten: Zusammen mit dem neuen Neukauf gäbe es künftig ein verbessertes Lebensmittelangebot, und der Handel in der City würde auch gestärkt.

Doch obwohl das Vorhaben damit nach Meinung von Michael Wagner, dem Balinger Baudezernenten, fachlich betrachtet in Ordnung ist, fehlt derzeit die rechtliche Grundlage. Insbesondere ist der angestrebte neue Bebauungsplan nicht konform mit dem Regionalplan des Regionalverbands Neckar-Alb und den darin formulierten Zielen der Raumordnung. Darauf hat auch das RP schon hingewiesen.

Allerdings hält man im Balinger Rathaus die Zusammenführung der beiden Real-Märkte und damit die Stärkung des Lebensmittelangebots in der Stadt für "dringend erforderlich", wie es Wagner sagt. Klappt das nicht, dann würde sich Real mit hoher Wahrscheinlichkeit Mitte des Jahres 2018, mit Auslaufen des Mietvertrags für den Lebensmittelmarkt, ganz aus dem Gewerbegebiet Gehrn zurückziehen, wo es, zunächst als Multi-Markt, seit Anfang der 1970er-Jahre angesiedelt ist.

Große Hoffnung setzt Wagner deshalb auf das derzeit laufende Verfahren, mit dem der Regionalplan geändert werden soll. Man sei in "intensiven Gesprächen" mit dem Regionalverband und dem Regierungspräsidium Tübingen. Wagner: "Real war schon immer auf Gehrn – und soll es auch bleiben."