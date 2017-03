Bad-Dürrheim Mehr Unfälle im Jahr 2016

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Polizeipräsidium Tuttlingen, zu dem die Landkreise Freudenstadt, Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Zollernalbkreis gehören, legte gestern die Zahlen vor. So kam es 2016 zu einem geringfügigen Anstieg der Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr 2015. In diesem Vergleich stieg die Zahl der Unfälle um 172 (Plus 0,9 Prozent) auf insgesamt 18 437 im Jahr 2016. Erfreulich hingegen ist der Rückgang der Unfälle mit Personenschaden im Jahresvergleich um minus 3,4 Prozent und im Fünf-Jahresvergleich um minus 4,2 Prozent. Unfälle mit reinem Sachschaden und Kleinstunfälle nahmen hingegen um 1,6 Prozent zu. Bei den Verkehrstoten kam es zu einem Anstieg von 56 im Jahre 2015 auf 59 Getötete im Jahre 2016.

Die Motorradunfälle mit Personenschaden gingen im Jahresvergleich um 16,6 Prozent von 344 auf 287 Verkehrsunfälle zurück. Die Zahl der getöteten Kradfahrer liegt trotz eine Rückgangs von 16 auf 12 auf einem hohen Niveau. Im Bereich der Unfallbekämpfung von Motorradfahrern wird das Präsidium auch im Jahr 2017 einen Schwerpunkt setzen.

Durch Verkehrsüberwachungsaktionen, insbesondere an den Wochenenden auf den viel befahrenen Motorradstrecken im Schwarzwald, am Randen, im Donautal und der Alb wolle man die Verkehrssicherheit erhöhen. Dies dient besonders auch dem Schutz der Motorradfahrer, da 57,1 Prozent der Bikerunfälle von diesen selbst verursacht werden. Diese Überwachungsaktionen werden begleitet durch Präventionsveranstaltungen an den Haupttreffpunkten der Biker, um diese für die Gefahren zu sensibilisieren. Kooperationen mit den Polizeipräsidien Offenburg (Ruhestein) und Konstanz (Hegaublick) sind geplant.