Das Line-up für das Southside Festival 2024 ist nun vollständig. Das verkündete der Veranstalter FKP Scorpio in einer Pressemitteilung und auf den Social-Media-Kanälen des Festivals.

Neben Top-Acts wie Ed Sheeran, K.I.Z, Bring Me The Horizon, Avril Lavigne, Deichkind und vielen anderen Musikern, sollen zwölf weitere Bands und Sänger auf dem Southside Festival 2024 für gute Stimmung sorgen.

Neu mit dabei sind Editors, Glockenbach, Sea Girls, Sprints, Talk, Ruby Waters und Fløre. Außerdem stimmen folgende Acts bei der Warm-Up-Party am Donnerstag auf das Festival ein: Querbeat, 102 Boyz, Maeckes, 100 Kilo Herz und der Kneipenchor „Mädelsabend“.

„Damit haben wir es schwarz auf weiß: Boarding completed, unser Line-Up ist vollständig“, verkündet der Veranstalter in der Pressemitteilung. In weniger als 100 Tagen sei es schon soweit. „Drei Tage voller Momente, von denen wir allen ungefragt erzählen, weil es so unfassbar schön war“, versprechen die Organisatoren.

Allerletzter Act wird von Besuchern gewählt

Ein allerletzter Act, den die Besucher selbst aus fünf Vorschlägen wählen können, sei noch offen. Zur Auswahl stehen AYMZ, Elay, Jules, Maiva und Sarah Bugar.

Das Southside Festival 2024 findet von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni, in Neuhausen ob Eck statt. Am Donnerstag, 20. Juni, soll mit der Warm-up-Party auf das Festival eingestimmt werden.

Tickets sind noch verfügbar

Noch seien wenige Festivalpässe verfügbar, lässt FKP Scorpio in der Pressemitteilung wissen. Das Ticketkontingent neige sich jedoch „in großen Schritten“ dem Ende zu.