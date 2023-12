Neue Headliner veröffentlicht: Southside-Veranstalter bestätigt weitere 27 Acts

Passend zur Vorweihnachtszeit veröffentlicht der Veranstalter FKP Scorpio 27 neue Acts für das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. Auf deren Instagram-Kanal heißt es: „Wir haben eine große Menge an musikalischen Geschenken für euch verpackt, ihre Schleifen glattgezogen und alles fein säuberlich unter dem Southside-Weihnachtsbaum gestapelt.“

Neben den bereits feststehenden Top-Acts wie Ed Sheeran, Bring Me The Horizon, K.I.Z, Sido und Avril Lavigne wurde nun eine weitere Bandwelle veröffentlicht. Deichkind, Ayliva und Turnstile machen die Headliner für das dreitägige Open-Air, das vom 21. bis 23. Juni stattfindet, komplett.

Die deutsche Musikerin Ayliva scheint in der Region besonders beliebt zu sein. Beim diesjährigen „Spotify Wrapped“ zählt die Künstlerin zu den Favoriten in der Region. Mit ihrem Song „Sie weiß (feat. Mero)“ wird sie ihre Fans nun bald auch auf dem Open-Air im take-off-Gewerbepark in Neuhausen ob Eck begeistern.

Doch auch die anderen Acts können sich sehen lassen. Für die Festival-Fans ist für jeden Geschmack etwas dabei. Unter anderem wurden Feine Sahne Fischfilet, Idles, Tom Odell, Bombay Bicycle Club, Silverstein und Danko Jones bestätigt. Zudem gibt es die Konzerte von The Subways, Noga Erez, Fatoni, Paula Carolina, und Me First & The Gimme Gimmes zu erleben.

Mit der Bandwelle kommt die Preiserhöhung

Mit der Bandwelle kündigt der Veranstalter auch den Sprung in die nächste Preisstufe an. Von den bisher 259 Euro für den dreitägigen Festivalpass klettert der Preis ab dem 22. Dezember, 12 Uhr, auf 279 Euro.

Weitere Acts werden in Kürze bekanntgegeben, heißt es außerdem von Seiten des Veranstalters.