Spotify Jahresrückblick 2023: Diese Songs und Künstler streamte die Schwabo-Region

Spotify hat seinen Jahresrückblick mit den meistgestreamten Künstlern, Songs und Podcasts veröffentlicht. Was hörten die Menschen in der Schwabo-Region in diesem Jahr am liebsten auf Spotify?

Ende November enthüllt der schwedische Audio-Streaming-Service mit "Wrapped", welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts 2023 am beliebtesten waren. Der deutsche Rapper Apache 207 gemeinsam mit Sänger Udo Lindenberg, der Podcast "Gemischtes Hack" und Musik von Miley Cyrus gehören zu den meistgestreamten Audio-Highlights in diesem Jahr. Unsere Redaktion hat die Top-Künstler und Tracks aus insgesamt acht Kommunen zusammengetragen.

Stellvertretend für die Region haben wir die Daten aus Calw, Nagold, Freudenstadt, Balingen, Hechingen, Rottweil, Schramberg und Villingen-Schwenningen analysiert und verglichen.

Lesen Sie auch

Hip-Hop dominiert bei "Top Artists"

Genau wie im ganzen Bundesland wird die Liste der meistgestreamten Künstler in der Region von deutschen Rappern angeführt. Auf den vorderen drei Plätzen wechseln sich die Rapper Apache 207, Bonez MC und RAF Camora ab. Letztere und Luciano waren bereits 2022 oft vertreten. Bei den Musik-Geschmäckern der oben genannten Städte und Gemeinden ist ein eindeutiges Muster erkennbar - die Region liebt Hip-Hop. Auch in allen Top-Listen der Region zu finden ist die deutsche Musikerin Ayliva. Mit Ausnahme von Hechingen und Villingen-Schwenningen zählt sonst auch der Rapper Luciano zu den beliebten Künstlern. Im Vergleich zum letzten Jahr sind Cro und Sido nicht mehr unter den "Top Artists" in der Region vertreten.

Unsere Empfehlung für Sie Der "Rottweiler mit BISS" Die wichtigsten Themen aus Rottweil und Umgebung kompakt in unserem Newsletter

Auffälligkeiten gibt es zudem noch zwei in der Region: Die "Swifties" aus Schramberg haben es geschafft, Taylor Swift in die Top 5 zu streamen. Dafür musste RAF Camora Platz machen. In Villingen-Schwenningen hat es Weltstar The Weeknd unter die ersten fünf Plätze geschafft und dafür Luciano überholt.

Mehr Künstlerinnen vertreten

Mit Ayliva ist in diesem Jahr neben Taylor Swift eine weitere Musikerin in den Rankings der meistgehörten Künstler mit dabei. Wobei Taylor Swift nur in Schramberg und Villingen-Schwenningen auf Platz fünf zu finden ist. Doch bei den fünf beliebtesten Musikern in Baden-Württemberg bleibt sie die einzige Frau in der Favoriten-Liste.

In Baden-Württemberg landete das Lied "Komet" von Apache 207 und Udo Lindenberg beim Jahresrückblick auf Platz eins. Diesen Musikgeschmack teilen auch die Menschen aus der Region. In allen oben genannten Städten landet der Song auf dem ersten Platz. Dicht gefolgt von Miley Cyrus' Lied "Flowers". Auch "Sie weiß (feat. Mero)" von Ayliva und Mero schafft es in allen Kommunen auf die vorderen Plätze. "Mockingbird" vom amerikanischen Rapper und Songwriter Eminem wurde in diesem Jahr überall, außer in Freudenstadt, mit am liebsten gestreamt.

Wirft man einen Blick auf die verschiedenen Genres wird deutlich: Im Vergleich zum Landesschnitt hat es das Genre Rock in der Schwabo-Region nicht in die Top 5 geschafft.

Blick auf die weltweiten Top-Listen

Im weltweiten Ranking gibt es nur eine kleine Änderung im Vergleich zum Vorjahr: Taylor Swift schafft es in diesem Jahr an die Spitze der weltweit meistgestreamten Künstler. Bad Bunny, der sich in den vergangenen Jahren den ersten Platz sichern konnte, belegt nun den zweiten Platz. Der meistgestreamte Song des Jahres ist der internationale Hit „Flowers" von Miley Cyrus mit mehr als 1,6 Milliarden Streams weltweit auf Spotify.

Info: Spotify

Der schwedische Audio Streaming Service ging im Jahr 2008 an den Start. Auf Spotify können Hörer laut Angaben des Unternehmens über 100 Millionen Songs und mehr als fünf Millionen Podcasts kostenlos streamen, in Playlists verwalten und mit Freunden teilen. Mit 515 Millionen aktiven Nutzern, von denen 210 Millionen zahlende Abonnenten sind, ist Spotify 2023 der weltweit größte Audio-Streaming-Abonnementdienst.