Ende November enthüllt der schwedische Audio-Streaming-Service mit "Wrapped", welche Künstler, Alben, Songs und Podcasts 2022 am beliebtesten waren. Der Rapper Bad Bunny, der Podcast "Gemischtes Hack" und Musik von Luciano gehören zu den meistgestreamten Audio-Highlights in diesem Jahr. Während viele Nutzer ihren persönlichen Spotify-Jahresrückblick in den sozialen Medien teilen, hat unsere Redaktion die Top-Künstler und Tracks aus insgesamt acht Kommunen zusammengetragen.

Stellvertretend für die Region haben wir die Daten aus Calw, Nagold, Freudenstadt, Horb, Rottenburg, Albstadt, Balingen und Hechingen analysiert und verglichen. Die Lieblingssongs und -künstler aus dem Kreis Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis konnten von Spotify in diesem Jahr nicht zur Verfügung gestellt werden.

Hip-Hop dominiert bei "Top Artists"

Genau wie in ganz Deutschland wird die Liste der meistgestreamten Künstler in der Region von deutschen Rappern angeführt. Auf den vorderen drei Plätzen wechseln sich die Rapper Luciano, RAF Camora und Bonez MC ab. Bei den Musik-Geschmäckern der oben genannten Städte und Gemeinden ist ein eindeutiges Muster erkennbar - die Region liebt Hip-Hop. In allen Top-Listen der Region zu finden: der französische DJ und Musikproduzent David Guetta, der Stuttgarter Musiker Cro, der amerikanische Rapper Eminem und der deutsche Hip-Hopper und Musikproduzent Sido. Beliebt ist auch die Musik von Ed Sheeran, Drake und Kontra K.

Kaum Künstlerinnen vertreten

Musikerinnen sucht man in den Rankings der meistgehörten Künstler allerdings vergebens.Taylor Swift ist als einzige Frau in Calw, Horb und Rottenburg vertreten. In den anderen fünf analysierten Städten ist keine weibliche Künstlerin in den Top-Rankings zu finden. Auch die zehn beliebtesten Musiker deutschlandweit sind ausnahmslos männlich.

Deutschlandweit landete der Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin und Schürze beim Jahresrückblick auf Platz drei. In Baden-Württemberg hat er es in einigen Städten und Kommunen auf den ersten Platz geschafft. In Calw, Nagold, Freudenstadt, Rottenburg und Hechingen wurde das umstrittene Lied häufiger gestreamt als alle anderen. Insgesamt kommt der Song bislang auf knapp 97 Millionen Abrufe. Neben "Layla" mischt allerdings auch Nina Chuba mit "Wildberry Lillet", besonders in Horb, Albstadt und Balingen, weit oben mit. "Nachts wach" von Macloud, Makko und Miksu, sowie "Paradise (Mit dir)" von Liaze ist in allen regionalen Top Listen vorne mit dabei. Allein in Nagold ist mit "Olivia" von DJ Cashi und den Zipfelbuben ein zweiter Mallorca-Schlager unter den Top 10.

Musik-Highlights in Deutschland

Der deutschlandweite Jahresrückblick von Spotify bildet den Musikgeschmack aus der Region gut ab. Luciana, RAF Camora und Bonez MC belegen die ersten drei Plätze der beliebtesten Künstler. Der in Deutschland erfolgreichste Song für 2022 kommt ebenfalls von Luciano. In seinem Track "Beautiful Girl" interpretiert er den Song „Beautiful Girls“ des US-amerikanischen Rappers Sean Kingston aus dem Jahr 2000 neu. Die Singles "Sehnsucht" von Miksu / Macloud und t-low und "Layla" von DJ Robin und Schürze belegen die zweiten und dritten Plätze.

Blick auf die weltweiten Top-Listen

Im weltweiten Ranking ist der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny mit mehr als 18,5 Milliarden Streams zum dritten Mal in Folge auf Platz eins der meistgestreamten Künstler 2022 auf Spotify. Er ist laut dem Streaming-Dienst damit der erste Künstler, dem das jemals gelungen sei. Auf dem zweiten Platz der meistgestreamten Musiker auf der ganzen Welt folgt Taylor Swift. Weltweit am meisten gehört wurde 2022 der internationale Hit "As It Was" von Harry Styles, mit mehr als 1,6 Milliarden Streams.

Info: Spotify

Der schwedische Audio Streaming Service ging im Jahr 2008 an den Start. Auf Spotify können Hörer laut Angaben des Unternehmens über 82 Millionen Songs und mehr als 4,7 Millionen Podcasts kostenlos streamen, in Playlists verwalten und mit Freunden teilen. Mit 456 Millionen aktiven Nutzern, von denen 195 Millionen zahlende Abonnenten sind, ist Spotify 2022 der weltweit größte Audio-Streaming-Abonnementdienst.