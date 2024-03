Festivals-Fans aufgepasst!: Diese Termine stehen 2024 auf dem Programm

12 Das Easter Cross findet an Ostern in der Neckarhalle in Oberndorf statt. Foto: Bodo Schnekenburger

Ed Sheeran, Alligatoah, Pur oder doch lieber Callejon: Das Konzertjahr 2024 hat einiges zu bieten. Neben Festivals mit weniger bekannten Künstlern kommen auch Top Acts in die Region - eine Übersicht.









Metal-, Punk- und Hardcore-Fans kommen als Erstes auf ihre Kosten: Bereits Ende März findet in Oberndorf das Easter Cross statt. Für Fans anderer Musikrichtungen geht's dann im Sommer rund. Schlager-Liebhaber bekommen beispielsweise beim Sommersound VS etwas geboten, Fans von elektronischer Musik beim Elements in Dormettingen oder bei der Beatparade in Empfingen.