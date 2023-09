Am Freitag, 1. September, beginnt die Einrichtung der Baustelle für die Fahrbahndeckensanierung zwischen Schramberg und Sulgen.

Laut Infos der Straßenmeisterei beginnt heute die Firma Dieringer und Stark mit dem Aufstellen der Beschilderung – den Großteil der rund 1100 Meter langen Strecke werden die Verkehrsteilnehmer einspurig durch die Baustelle geführt.

Ab der Glasbachkurve sollen auf der B 462 insgesamt zwölf Zentimeter Deck- und Binderschicht abgefräst und die Fahrbahndecke erneuert werden. Dazu kommt eine Ausweich-Haltebucht etwa auf halber Strecke, die ebenfalls neuen Belag erhält und am Rand mit neuen, sogenannten Inselsteinen befestigt wird. Auch an den Leitplanken wird in dem Zuge gearbeitet, wo sogenannte Sigmapfosten angebracht werden.

Konkret gestartet wird am kommenden Montag, 4. September. Die Fahrbahnarbeiten erledigt die Firma Bantle aus Bösingen. Zuletzt werden die Nähte vergossen und neue Markierungen aufgemalt. Unter der Voraussetzung, dass das Wetter mitmacht, ist die Baustelle am 15. September abgeschlossen.

Schaden nach Lkw-Brand kommt auch weg

Der Verkehr nach Sulgen wird währenddessen auf die innere der beiden Bergab-Spuren umgeleitet. Von der Talstadt her kommend wird die linke Überhol-Spur aus Sicherheitsgründen bereits ab der Grüner-Baum-Kurve dicht gemacht. Gleich mit gerichtet wird die Fahrbahnstelle kurz vor der Sulgener Abfahrt, die nach dem Lastwagenbrand im März 2022 zerstört ist. Der Nachteil: Die zweispurige Verkehrsführung muss deshalb bis über die Ausfahrt Haldenhof hinaus verlängert werden – die Abfahr Sulgen ist für die Dauer der Maßnahme von der Talstadt her kommend also gesperrt.

Im Baustellenbereich wird Tempo 60 gelten, ab den Verschwenkungen, also im Begegnungsverkehr, sind maximal 40 Stundenkilometer erlaubt.