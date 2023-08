„Ich vergleiche Straßensanierungen gerne mit Dachsanierungen“, sagt Joachim Hilser vom Straßenbauamt Rottweil und deutet auf eine Schadstelle in der Fahrbahn. „Das ist ein kaputter Ziegel – noch. Und sein Dach saniert man ja auch am besten, solange nur die Ziegel und nicht schon die Balken betroffen sind.“ Öfters höre er: „Diese Straße ist doch noch gut, weshalb saniert ihr die?“ Aus genau jenem Grund, sagt Hilser – weil die "Ziegel" schon kaputt seien. „Noch sind es oberflächliche Schäden. Wenn im Winter in solchen Rissen aber Wasser gefriert, gehen bald auch darunter liegende Schichten kaputt“, ergänzt Heiko Hils von der Straßenmeisterei Sulgen.

Solche Schadstellen sind Hauptgrund für den Handlungsbedarf. Auch in der Glasbachkurve selbst gibt es deutlich sichtbare Schäden. Foto: Riesterer

Dann ist also Handlungsbedarf angesagt – und das betrifft in diesem Fall konkret die beiden Bergauf-Spuren der Bundesstraße 462 zwischen Schramberg und Sulgen. Ab der Glasbachkurve sollen darauf insgesamt zwölf Zentimeter Deck- und Binderschicht abgefräst und die Fahrbahndecke erneuert werden, erklären die beiden im Gespräch mit unserer Redaktion. Auf einer Länge von rund 1100 Metern, etwa 8200 Quadratmeter Straßenfläche. Dazu kommt eine Ausweich-Haltebucht etwa auf halber Strecke, die ebenfalls neuen Belag erhält und am Rand mit neuen, sogenannten Inselsteinen befestigt wird. Auch an den Leitplanken wird in dem Zuge gearbeitet, wo sogenannte Sigmapfosten angebracht werden. Diese seien nicht so scharfkantig – ein Versuch, stürzende Motorradfahrer besser zu schützen.

Die teils verschobenen Randsteine der Haltebucht werden ersetzt. Foto: Riesterer

Los geht es am Freitag, 1. September, mit dem Aufstellen der Baustellenbeschilderung durch die Firma Dieringer und Stark – konkret gestartet wird am Montag, 4. September, kündigt Hils an. Die Fahrbahnarbeiten erledigt die Firma Bantle aus Bösingen. Zuletzt werden die Nähte vergossen und neue Markierungen aufgemalt. Unter der Voraussetzung, dass das Wetter – was bei manchen dieser Arbeitsschritte nun mal eine wichtige Rolle spiele – mitmacht, ist die Baustelle am 15. September beendet. Die Maßnahme wird vom Regierungspräsidium, also mit Bundesmitteln, finanziert und kostet knapp über 300 000 Euro.

Auch die kaputte Stelle des Lastwagenbrands kurz vor der Abfahrt Sulgen wird gerichtet. Foto: Riesterer

Der Verkehr wird währenddessen auf die innere der beiden Bergab-Spuren umgeleitet. Von der Talstadt her kommend wird die linke Überhol-Spur bereits ab der Grüner-Baum-Kurve dicht gemacht: „Wenn zwischen den beiden Kurven noch überholt werden würde, könnte es vor der Glasbachkurve zu knapp zum Wiedereinscheren sein“, erklären Hils und Hilser diese Sicherheitsmaßnahme.

Joachim Hilser (links) vom Straßenbauamt im Landkreis und Heiko Hils von der Straßenmeisterei erläutern die Maßnahmen.

Gleich mit gerichtet wird übrigens die Fahrbahnstelle kurz vor der Sulgener Abfahrt, die nach dem dortigen Lastwagenbrand im März 2022 zerstört ist. Der Nachteil: Die zweispurige Verkehrsführung muss deshalb bis über die Ausfahrt Haldenhof hinaus verlängert werden – die Abfahr Sulgen ist für die Dauer der Maßnahme von der Talstadt her kommend also gesperrt.

Im Baustellenbereich wird Tempo 60 gelten, ab den Verschwenkungen im Begegnungsverkehr Tempo 40. „Das wird natürlich für Beeinträchtigungen sorgen, vor allem, wenn man einen Lastwagen vor sich hat, den man ansonsten überholt hätte“, bittet Hilser um Verständnis für die Maßnahme. „Wir machen das für die Autofahrer, nicht für uns“, fügt er mit Blick auf die Verbesserung danach an.

Spurrillen ade – ein kurzes Stück der Bundesstraße auf Höhe des Lidl-Markts wird ebenfalls gerichtet. Foto: Riesterer

Eine weitere, nicht ganz so umfangreiche Baustelle ist dazuhin auf der B 462 am Hammergraben auf Höhe des Lidl-Markts geplant: Dort haben sich tiefe Spurrillen gebildet – auf einer Länge von rund 100 Metern wird die Fahrbahndecke dort ebenfalls erneuert. Dies wird per Ampelregelung erledigt und soll von Montag, 11. September, bis Freitag, 15. September, umgesetzt werden. Diese Maßnahme, die ebenfalls vom Bund bezahlt wird, kostet rund 21 000 Euro.

Bernecktal bis Donnerstag gesperrt

„Das kann kurzzeitig zu einer erschwerten Zufahrt zum Markt führen, aber wir wollten den Verkehr nicht über die Schiltachstraße leiten – die ist für den Schwerlastverkehr einer Bundesstraße nicht ausgelegt“, erklärt Hils. Zudem seien dort auch mehr Fußgänger unterwegs: „Wir machen uns bei jeder Baustelle viele Gedanken und versuchen, mit Blick auf alle Verkehrsteilnehmer stets das kleinste Übel zu wählen“, ergänzt Hilser.

Nach Plan laufen die Arbeiten im Bernecktal. Am Dienstag wurden die Vor-Markierungen angebracht. Foto: Riesterer

Zuletzt gibt es einen kleinen Abstecher auf Baustelle Nummer drei: in Richtung Tennenbronn ins Bernecktal. Dieses ist bis einschließlich Donnerstag, 17. August, wegen Fahrbahnmarkierungen gesperrt. Diese werden auf gesamter Länge vom Schramberger Ortsausgang bis zur Kreuzung Altenburg/Bachwirtschaft angebracht. Alles verläuft nach Plan, heißt es vor Ort.