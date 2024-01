Diese Kliniken sind am Wochenende oder Feiertag im Notfall Ansprechpartner für Eltern mit kranken Kindern. Adressen und Öffnungszeiten – ein Überblick.

Die Kindernotfallsprechstunde am Klinikum Albstadt ist Ende 2023 eingestellt worden. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) informiert nun, wer im Notfall zur Verfügung steht.

An Wochenenden und Feiertagen sind das demnach die kinder- und jugendärztlichen Notfallpraxen in Tübingen, Reutlingen und Villingen-Schwenningen. Ebenso bleiben die allgemeinen Notfallpraxen in Albstadt und Balingen bestehen.

Kinder-Notfallpraxis Tübingen

Universitätsklinikum Tübingen, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage, 10 bis 18 Uhr

Kinder Notfallpraxis Reutlingen

Klinikum am Steinenberg, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage, 9 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr

Kinder Notfallpraxis Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 19 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 9 bis 21 Uhr.

Aktuelle Informationen zu den KVBW-Notfallpraxen sind auch zu finden auf der Internetseite der KVBW.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Notfalldienst ist erreichbar unter Telefon 01801/116 116 (0,039 €/Minute). Weitere Informationen zum Notdienst der Zahnärzte hier.

Apothekennotdienstbereitschaft

Unter folgender kostenfreier Rufnummer wird laut KVBW bekannt gegeben, welche Apotheke Notdienstbereitschaft hat: 0800/00 22 833 (24 Stunden erreichbar); im Internet unter www.aponet.de

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Albstadt

Zollernalb Klinikum, Friedrichstr. 39, 72458 Albstadt

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage 10 - 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Balingen

Zollernalb Klinikum, Tübinger Str. 30, 72336 Balingen

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage 10 - 20 Uhr.



Hinweis: Alle Angaben beruhen auf Informationen der KVBW.

Kinderärztliche Notfallpraxis im Zollernalbkreis

Zollernalb-Klinikum

Ob im Zuge der Eröffnung der neuen Kinderklinik in Balingen eine kinderärztliche Notfallpraxis eingerichtet werden könnte, steht indes in den Sternen. „Die KV hat uns weder über den Schritt der Einstellung der Kindernotfallsprechstunde informiert noch ist jemand von der KV auf uns zugekommen wegen einer Zusammenarbeit mit der Kinderklinik“, erklärte Beate Fleiner, Sprecherin des Zollernalb-Klinikums unserer Redaktion.

KVBW

Von der der KVBW heißt es indes auf Anfrage: „Soweit es uns bekannt ist, gibt es bislang nur Pläne für eine Kinderklinik in Balingen. Sollten sich diese Pläne konkretisieren, werden wir selbstverständlich prüfen, inwieweit dort dann auch eine Kindernotfallpraxis angesiedelt werden kann.“