2 Sanja Hack (20) aus Bad Wildbad ist in der 5. Folge der diesjährigen DSDS-Staffel am 5. Februar zu sehen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Sanja Hack aus Bad Wildbad ist bei der diesjährigen DSDS-Staffel dabei. Sportliche Unterstützung bekommt die 20-Jährige laut der dpa von ihrem großen Bruder Robin Hack, der als Fußballprofi in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld große Bekanntheit genießt. „Er hat immer gesagt, dass ich ein viel größeres Talent hätte, als er“, weiß sie um ihre Stärken und traut sich nun raus aus ihrem heimatlichen Gesangskeller und rauf auf die große Bühne.















Bad Wildbad - Erstmals am 9. November 2002 von dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt, gibt es von der deutschen Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) inzwischen 19 Staffeln. Dieses Jahr tritt mit Sanja Hack auch eine Teilnehmerin aus Bad Wildbad an. "Ich habe eine Kamera aufgestellt und mich beim Singen gefilmt, mich dann jedoch nicht getraut, es hochzuladen.", so die 20-Jährige über ihre gesanglichen Anfänge. Damals sang sie vor einer im Kinderzimmer aufgestellten Kamera, doch nun ist es die DSDS-Jury, vor der sie sich in der Castingfolge am Samstag, 5. Februar, ab 20.15 Uhr beweisen muss. Zuvor war die Folge mit der Wildbaderin vom Sender RTL um eine Woche geschoben worden.