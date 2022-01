4 Die 20-jährige Sanja Hack versucht am kommenden Samstag, den 29. Januar, ihr Glück beim DSDS-Casting. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Es ist eine der bekanntesten deutschen Castingshows: Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Und in diesem Jahr ist mit Sanja Hack auch eine Teilnehmerin aus Bad Wildbad dabei.















Link kopiert

Bad Wildbad - Am 22. Januar ist die bereits 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beim Fernsehsender RTL gestartet. Bewertet werden die Castingshow-Teilnehmer in diesem Jahr von einer Jury, die es so noch nie gegeben hat.

Neben dem deutschen Schlagersänger Florian Silbereisen sowie der niederländischen Sängerin und ESC-Gewinnerin Ilse DeLange beurteilt Toby Gad, ein Mann, der nach Senderangaben unter anderem auch mit Weltstars wie Beyoncé und Madonna zusammengearbeitet hat, das Können der Talente.

Keine Unbekannte im Netz

Am Samstag, 29. Januar, wird RTL die dritte Casting-Folge der neuen Staffel von "DSDS" ausstrahlen. Mit dabei: Die 20-jährige Sanja Hack aus Bad Wildbad. Die angehende Erzieherin liebt es, mit Kindern zu arbeiten. Ihre soziale Ader hat sich schon früh abgezeichnet: Bereits im Jahr 2015 erhielt die frischgebackene DSDS-Teilnehmerin den Sozialpreis des Lions-Clubs Bad Wildbad. Die Auszeichnung hatte sie damals aufgrund ihrer sozialen Einstellung gegenüber ihren Mitschülern in ihrer Funktion als Klassensprecherin gewonnen.

Die 20-Jährige, die noch bei ihren Eltern lebt, ist in den sozialen Netzwerken keine Unbekannte: Ihr Bruder hatte sie vor einigen Jahren begeistert beim Singen gefilmt und das Video dann im Internet präsentiert – die Resonanz der Fans war überwältigend. Die besten Voraussetzungen also, um die Jury im DSDS-Casting zu begeistern und eine Runde weiter zu kommen? Hacks Songauswahl ist auch schon bekannt: Mit "Ja" von Silbermond wird sie versuchen, die DSDS-Jury vom Hocker zu reißen. Ob ihr das gelingen wird? Ihre Heimat, die Kurstadt Bad Wildbad, wird sicher alle Daumen drücken für den angehenden DSDS-Star.