1 Wild-Wings-Stürmer Alex Karachun (links) freut sich schon auf sein Debüt im deutschen Nationaltrikot. Foto: Roland Sigwart

Johannes Huß, Alex Karachun und Daniel Pfaffengut stehen im deutschen Aufgebot für den ersten Teil der WM-Vorbereitung, der an diesem Montag unter Bundestrainer Toni Söderholm beginnt.















An diesem Montag startet für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Finnland. Mit 24 Spielern – darunter mit Johannes Huß, Alex Karachun und Daniel Pfaffengut auch drei Profis der Wild Wings – reist das Team von Bundestrainer Toni Söderholm ins tschechische Chomutov, um fünf Trainingseinheiten und zwei Testspiele gegen die Auswahl des Gastgebers zu absolvieren. Die Partien finden am Donnerstagabend (14. April, 17 Uhr, Live auf Sport1 und MagentaSport) und Freitagnachmittag (15. April, 15 Uhr, Live auf Magenta Sport) statt.

Gute Mischung aus Routiniers und Debütanten

In der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) stehen mit Daniel Pietta, Dominik Kahun, Torsten Ankert, Fabio Wagner und Niklas Treutle einige Spieler mit reichlich Länderspiel- und WM-Erfahrung. Mit Nikita Quapp, Luca Münzenberger, Alexander Blank, dem Schwenninger Alexander Karachun, Justin Volek, Julian Napravnik und Tim Fleischer sind jedoch auch sieben WM-Vorbereitungs-Debütanten mit dabei.

Deutsches Team spielt am 8. Mai in Schwenningen

Nach den Spielen in Tschechien folgen in den Vorbereitungsphasen zwei, drei und vier Kurztrainingslager und Spiele in Rosenheim (19. bis 23. April), Dresden (26. bis 30. April) und Schwenningen (5. bis 8. Mai).

Das erste deutsche WM-Aufgebot

Tor: Andy Jenike (Iserlohner EC), Nikita Quapp (Krefeld) und Niklas Treutle (Nürnberg).Abwehr: Johannes Huß (Wild Wings), Torsten Ankert (Iserlohn), Tim Bender (Nürnberg), Tobias Fohrler (Ambri-Piotta), Leon Hüttl (Ingolstadt), Luca Münzenberger (University of Vermont), John Rogl (Augsburg) und Fabio Wagner (Ingolstadt).Angriff: Alex Karachun und Daniel Pfaffengut (beide Wild Wings), Alexander Blank und Laurin Braun (Krefeld), Tim Fleischer (Nürnberg), Mirko Höfflin (Ingolstadt), Taro Jentzsch (Iserlohn), Dominik Kahun (SC Bern), Julian Napravnik (Minnesota State University), Daniel Pietta (Ingolstadt), Daniel Schmölz (Nürnberg), Samuel Soramies (Ingolstadt) und Justin Volek (Krefeld).