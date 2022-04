4 Rückblick Nummer 1 in der Schwenninger Länderspiel-Historie: Das deutsche Team – mit SERC-Nachwuchsspielern – am 21. April 2010 vor dem Duell gegen die Schweiz. Foto: Roland Sigwart

Es läuft nicht nur die WM-Generalprobe am Sonntag, 8. Mai, in Schwenningen zwischen Deutschland und Österreich. Beide Teams werden insgesamt fünf Tage lang am Neckarursprung sein – viel trainieren und auch neben dem Eis etwas unternehmen.















Nach zwölf Jahren also wieder einmal ein A-Länderspiel in der Schwenninger Helios-Arena. Am Sonntag, 8. Mai (17 Uhr), treffen Deutschland und Österreich aufeinander. Und was das Ganze so reizvoll macht, ist die Tatsache, dass dieses Spiel für beide Mannschaften die Generalprobe für die am 13. Mai beginnende Weltmeisterschaft in Finnland bedeutet.