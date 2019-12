Wetter Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Bad Dürrheim - Noch vor einer Woche ist Schneechaos über die Region hereingebrochen, morgens war das Auto zugefroren und die ersten Skiregionen hatten eröffnet. Dann hat der Föhn die Temperaturen in die Höhe getrieben. Am Sonntag beginnt nun der kalendarische Winteranfang. Welches Wetter erwartet uns über Weihnachten und in den kommenden Wochen?