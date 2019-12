Live aus der Region Viele Unfälle durch Schnee und glatte Straßen

Region - Schneebedeckte Straßen und Glätte haben am Freitag in Teilen Baden-Württembergs zu Verkehrsunfällen geführt. Auf der Autobahn 7 hat es starke Beeinträchtigung gegeben, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Vor der Anschlussstelle Oberkochen sei etwa ein Lastwagen in den Straßengraben gerutscht. Kurz danach seien im Stau drei weitere Lastwagen aufeinander aufgefahren.