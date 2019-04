Bad Dürrheim Wetterstudio seit 20 Jahren auf Sendung

Reiner Stolz, langjährig im Feriendorf tätig erinnerte sich ebenfalls an so manche Ereignisse, die mit dem Wetterstudio zusammenhingen. Unter anderem an einen Blitzschlag, der die Apparate zerstörte, aber auch in jedem zweiten Ferienhaus die Fernseher. Auch wurde er von Oliver Klein als Aushilfskameramann engagiert, weil sein Kollege frei hatte. Stolz wollte unbedingt einen Gegenpol zu dem Leuchtturm von Hiddensee setzen, der damals oft zu sehen war und sie stellten die Kamera so, dass man den Öfinger Kirchturm sehen konnte, so kam es zum "Kreuz des Südens", wie er bei den Fernsehleuten ab dort oftmals genannt wurde .