Zum Wochenende wird es warm: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für den Zollernalbkreis mit Temperaturen bis 28 Grad. So sind die Aussichten.

Noch ist es bewölkt und regnerisch im Zollernalbkreis, doch: Am Wochenende wird es deutlich wärmer. Das Sommer-Wetter kommt.

„Ab Freitag setzt sich von Süden Hochdruckeinfluss durch mit Temperaturen jenseits der 20 Grad“, wie Thomas Schuster, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart unserer Redaktion berichtet.

Los geht’s am Freitag – dann wird es laut DWD mit bis zu 23 Grad für die Jahreszeit ungewöhnlich warm.

Wetter am Wochenende: die ersten Sommertage

Für das Wochenende erwartet der DWD schon die ersten Sommertage des Jahres im Zollernalbkreis. „Am Samstag wohl der Spitzenwert mit 28 Grad, am Sonntag sowie auch am Montag nochmals 26 Grad“, erklärt Schuster.

Am Freitag wird es neben Sonne auch ein paar Wolken geben – bei acht bis zehn Sonnenstunden. Am Samstag wird es laut Wettervorhersage überwiegend sonnig mit zwölf bis 13 Sonnenstunden, am Sonntag und Montag ebenso kaum Wolken mit elf bis zwölf Sonnenstunden.

Wetterdienst: fürs Erste kein Frost mehr

Mit Frost ist indes nicht mehr zu rechnen, laut Deutschem Wetterdienst bis mindestens zum 11. April. „Auch ein Kaltluftvorstoß ist aktuell nicht in den Wetterkarten zu analysieren“, weiß Schuster.

Bis zum Sommerwetter rund um Albstadt, Balingen und Hechingen gilt es noch wenige Tage durchzuhalten: Bis Donnerstagabend ziehen im Einflussbereich eines Tiefdruckkomplexes über dem Atlantik mehrere Tiefausläufer über Baden-Württemberg hinweg, es bleibt wechselhaft und kühl.

Aber dann: Kaiserwetter im Zollernalbkreis! Baden, Eis essen, wandern – die Pläne fürs Wochenende können geschmiedet werden.