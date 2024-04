1 Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/dpa

Der Blick zum Wochenende macht Hoffnung: Der Samstag könnte laut DWD der erste Sommertag sein. Doch bis dahin braucht man im Ländle noch den Regenschirm. Es wird kalt und windig.











Link kopiert



Bewölkter Himmel, Regenschauer und starker Wind: Das Wetter in Baden-Württemberg bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Mittwoch kann es im Westen auch vereinzelt gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte.