Blitz und Donner: Eine Unwetterwarnung hat der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagabend für den Zollernalbkreis ausgegeben. Schwere Gewitter wurden erwartet.

Auf einen heißen Donnerstag samt Hitzewarnung folgten Unwetter: Für den Zollernalbkreis galt eine amtliche Unwetterwarnung. Betroffen waren laut Warnapp Nina unter anderem Hechingen, Haigerloch, Geislingen, Burladingen und Bisingen.

Aus Balingen hieß es am Abend, dass vereinzelt Ziegel von Dächern fielen, Bäume und Büsche umknickten.

Unwetterwarnung im Zollernalbkreis: Starkregen und Hagel möglich

Später erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch schwere Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel. Die DWD-Warnung galt zunächst bis 23 Uhr rund um Albstadt, Balingen und Hechingen.

Schwere Unwetter bereits im Sommer im Zollernalbkreis

Erst im Juli hatten Unwetter unter anderem bei Haigerloch heftige Schäden angerichtet. Im August hatte in Bisingen nach einem Unwetter mit Hagel ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen.

Der DWD warnte auch am Donnerstagabend: „Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Es sind unter anderem verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich.“ Und: „Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich.“