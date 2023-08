Die Bisinger Feuerwehr löschte am Montagnachmittag einen Brand an einem Wohnhaus das von einem Blitzeinschlag verursacht wurde.

Ein Gewitter fegte am Montagnachmittag über den Zollernalbkreis hinweg. Es dauerte lediglich rund eine halbe Stunde, aber richtete zum Teil großen Schaden an.

Gegen 14.28 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Blitzeinschlags in die Straße An der Seite am Bisinger Ortsrand in Richtung Thanheim gerufen. Beim Eintreffen fanden die Feuerwehrleute einen kleinen offenen Brand vor, wie Einsatzleiter Marc Meyer berichtete. Nachdem dieser gelöscht war, qualmte weiter starker Rauch aus dem Pultdach des Einfamilienhauses. „Wir gehen davon aus, dass es mittlerweile ein Schwelbrand ist“, meinte Mayer. Um den Brandherd zu lokalisieren, trugen die Feuerwehrleute über die Drehleiter der Bisinger Feuerwehr Schicht für Schichte die Dachhaut ab. „Wir versuchen den Schaden durch Löschwasser so klein wie möglich zu halten“, erklärte Mayer, warum nicht direkt großzügig mit Wasser auf das Dach gespritzt wird.

Das Haus ist nicht bewohnbar

Während des Blitzeinschlags haben sich laut Mayer Menschen in dem Einfamilienhaus befunden, die sich aber unverletzt selbst ins Freie begeben konnten. Derzeit ist das Haus ohne Strom und kurzzeitig nicht bewohnbar. An einem Nachbarhaus sei geringer Schaden entstanden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Die Feuerwehren aus Bisingen und Grosselfingen waren mit 35 Personen vor Ort. Auch das DRK Bisingen und die Schnelleinsatzgruppe Erstversorgung des Roten Kreuzes aus Balingen sind ebenso wie die Polizei zum Brandort gekommen.