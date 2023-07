Nachdem das Unwetter sich wieder verzogen hatte und die Sonne einen klaren Blick auf die Situation zuließ, wurde rasch deutlich: Haigerloch war diesmal die wohl am stärksten betroffene Kommune im Zollernalbkreis.

Das Unwetter, das sich am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr ankündigte, bescherte der Haigerlocher Feuerwehr eine arbeitsreiche Nacht. Alle neun Abteilungen waren im Einsatz. Laut Gesamtwehrkommandant Patrick Kornwachs rückten 117 Einsatzkräfte mit ihren Fahrzeugen zu den unterschiedlichsten Einsatzorten aus. Bis in den frühen Morgen arbeiteten sie 58 Einsatzstellen ab, am gestrigen Mittwoch kamen bis zur Mittagszeit weitere dazu. Betroffen waren alle Haigerlocher Stadtteile, wobei Owingen nach ersten Erkenntnissen am wenigsten abbekam.

Glücklicherweise war der Regen zwar heftig, aber doch so kurz, dass es nur zu wenigen Wassereintritten in Gebäude kam. Dafür waren die Straßen mit Zweigen, Blättern, größeren Ästen und zum Teil mit Geröll übersät. An einigen Stellen stürzten komplette Bäume um.

Haigerloch

Dort schoss Wasser wie ein Sturzbach über die steile Oberstadtstraße. Aus der großen Straßenbaustelle in der Gruoler Straße in der Oberstadt und aus den Baugruben des derzeit auf vollen Touren laufenden Breitbandausbaus spülte es den Schotter heraus und das Städtle hinab bis zum Eisweiher. Etwa auf Höhe des Bürgerhauses löste sich eine etwa quadratmetergroße Fläche aus dem Pflasterbelag, sie musste von der Feuerwehr mit Warnbaken gesichert werden. Auf die Tennisanlage des TC Haigerloch stürzte ein Baum und drückte den Zaun an einem Spielfeld ein. Das Schulzentrum in der Oberstadt war für den Schulbusverkehr nicht mehr erreichbar.

Das Dach der Heiligkreuzkapelle ist schwer beschädigt. Foto: Thomas Kost

Gruol

An der Stunzach lagen reihenweise umgeknickte Bäume und Äste. „Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte“, so beschrieb Vize-Abteilungskommandant Ralf Pfister die Situation auf dem Friedhof. Er wurde noch in der Nacht von der Feuerwehr aus Sicherheitsgründen mit Flatterband abgesperrt. Morgens machte sich der städtische Bauhof an die ersten Aufräumarbeiten.

Schlimm erwischte es die Heiligkreuzkapelle mitten im Ort . Vor dem im 13 Jahrhundert erbauten Kirchlein – eines der ältesten Gebäude Gruols – steht eine als Naturdenkmal eingestufte Linde. Dieser krachte ein wuchtiger Hauptast ab und zertrümmerte das Ziegeldach der Kirche und den Glockenreiter. Von der Glocke fehlte gestern jede Spur. Auch ein neben der Kapelle geparktes Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Bürgermeister Heiko Lebherz, Bauhofleiter Florian Ranft, Pfarrer Michael Storost und Pfarrgemeinderat Ralf Schneider als Kirchenbauexperte schauten sich am Mittwochmorgen den Schaden an. Mit Hilfe von Forstwirt Kurt Biegelmaier aus Owingen wurden die Äste abgesägt und die Situation gesichert.

Um das Gebäude vor weiterem Wassereintritt zu schützen, wird jetzt provisorisch eine Folie über das beschädigte Dach gezogen. Den Sachschaden schätzte Lebherz auf rund 100 000 Euro. Jetzt muss zur Schadensregulierung geprüft werden, ob die Linde auf einem schmalen Grünstreifen steht, der dem Land Baden-Württemberg gehört.

Auch die landwirtschaftlichen Gehöfte im Stunzachtal waren wegen auf die Straße gestürzten Bäumen von keiner Seite aus erreichbar.

Stetten

Dort knickte der Sturm eine Straßenlampe um, worauf man sicherheitshalber den Strom in einem gewissen Bereich abstellte. Auch in Stetten wurden Hausdächer beschädigt und es drang Wasser in die Gebäude ein. An der oberen Ortsausfahrt behinderten eine ganze Reihe von über die Straße liegenden massigen Ästen und viel Grünzeug den Straßenverkehr aus und in Richtung Seehof.

Bittelbronn

Auf einem Grundstück stürzte ein Baum auf ein Gartenhaus und beschädigte dabei eine oberirdische Telefonleitung. Ganz Bittelbronn hatte mit einem kompletten Stromausfall zu kämpfen, der bis weit nach Mitternacht anhielt.

Trillfingen

Dorthin rückte das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Haigerloch zu einem Haus an der Ecke Schmalzgasse/Breiteweg aus, weil der Sturm im Dachspitz mehrere Ziegel abgedeckt hatte. Auch an anderen Häusern wurden Dächer beschädigt und es stürzten Bäume um oder brachen große Äste ab.

Hart

Dort war vor allem der Friedhof in Mitleidenschaft gezogen. Von einem großen, gleich neben der Aussegnungshalle stehenden Baum, waren mehrere dicke Äste herabgebrochen und auf Gräber gestürzt. Feuerwehrmann Marvin Bieger fotografierte eine Windhose am Nachthimmel.

Schaden an der Umzäunung des Tennisplatzes in Haigerloch Foto: Siebert

Die Landstraßen

Kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehren aus Hart und Trillfingen ans Seewäldle gerufen. Dort war ein großer Baum umgekracht und blockierte die L 410 (Langer Zug) in Richtung Rangendingen auf der ganzen Breite.

Auf der B 463 im Bereich der OMV-Tankstelle fielen Bäume auf die Fahrbahn und mussten mit Hilfe eines Radladers beseitigt werden, ähnlich sah es im weiteren Verlauf der Bundesstraße in Richtung Empfingen aus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

An der Einmündung der K 7113 in die L 410 beim Seehof war der Kreuzungsbereich übersät mit Ästen Zweigen und Baumlaub. Ein ähnlicher Zustand herrschte auf den allermeisten Verbindungsstraßen rund um Haigerloch. Die Straßenmeisterei des Landkreises fing schon in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit den Aufräumarbeiten an, so dass die meisten Straßen zur Berufsverkehrszeit wieder gut befahrbar waren.

Personenschäden

Tatsächlich gab es diese. Eine Person musste von der Feuerwehr gerettet werden, bei der es nicht klar war, was ihr passiert ist. Sie hatte sich aber offenbar Knochenbrüche zugezogen. Ein 16-Jähriger war kurz nach 22 Uhr auf seinem Leichtkraftrad Marke Kawasaki auf der L360 bei Haigerloch unterwegs, als er einen in einer Kurve liegenden Baum zu spät erkannte und darüber fuhr. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 1500 Euro.